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26 июля, 07:52

Ещё одна россиянка отправилась на Олимпиаду в Париж. Это Алсу

Добровинский заявил, что Алсу сейчас находится во Франции на Олимпиаде

Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

В пятницу, 26 июля в Москве состоялось заседание суда о разделе совместного имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Однако артистка в суд не пришла, так как, по словам адвоката Александра Добровинского, находится в Париже на Олимпиаде.

Добровинский заявил, что Алсу сейчас находится во Франции на Олимпиаде. Видео © Life.ru

"В настоящий момент Алсу находится во Франции на Олимпийских Играх, я не знаю, что она там делает, отдыхает. Господин Абрамов здесь, мы с ним вчера встречались, обсуждали позицию, обсуждали, что мы будем делать", — сказал Добровинский, представляющий в бракоразводном процессе сторону Абрамова.

Адвокат ранее заявил, что он вместе со своим доверителем будет пытаться убедить певицу Алсу сохранить брак.

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Напомним, Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году, в браке у пары родилось трое детей. Самому младшему на данный момент восемь лет. Певица подала на развод в мае этого года, суд дал супругам месяц на примирение. По некоторым данным, причиной разлада стала измена со стороны бизнесмена, а разлучницей называют блогершу Анастасию Решетову. К слову, певица уже успела намекнуть на правдивость слухов. Однако друзья семьи активно выступают в защиту Абрамова и утверждают о его невиновности. По истечении срока, вынесенного судом, Алсу подала заявление на раздел имущества.

Александра Вишнякова
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