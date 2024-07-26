Ещё одна россиянка отправилась на Олимпиаду в Париж. Это Алсу
Добровинский заявил, что Алсу сейчас находится во Франции на Олимпиаде
Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
В пятницу, 26 июля в Москве состоялось заседание суда о разделе совместного имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Однако артистка в суд не пришла, так как, по словам адвоката Александра Добровинского, находится в Париже на Олимпиаде.
Добровинский заявил, что Алсу сейчас находится во Франции на Олимпиаде. Видео © Life.ru
"В настоящий момент Алсу находится во Франции на Олимпийских Играх, я не знаю, что она там делает, отдыхает. Господин Абрамов здесь, мы с ним вчера встречались, обсуждали позицию, обсуждали, что мы будем делать", — сказал Добровинский, представляющий в бракоразводном процессе сторону Абрамова.
Адвокат ранее заявил, что он вместе со своим доверителем будет пытаться убедить певицу Алсу сохранить брак.
Напомним, Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году, в браке у пары родилось трое детей. Самому младшему на данный момент восемь лет. Певица подала на развод в мае этого года, суд дал супругам месяц на примирение. По некоторым данным, причиной разлада стала измена со стороны бизнесмена, а разлучницей называют блогершу Анастасию Решетову. К слову, певица уже успела намекнуть на правдивость слухов. Однако друзья семьи активно выступают в защиту Абрамова и утверждают о его невиновности. По истечении срока, вынесенного судом, Алсу подала заявление на раздел имущества.