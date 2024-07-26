Ещё одна россиянка отправилась на Олимпиаду в Париж. Это Алсу

В пятницу, 26 июля в Москве состоялось заседание суда о разделе совместного имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Однако артистка в суд не пришла, так как, по словам адвоката Александра Добровинского, находится в Париже на Олимпиаде.

Добровинский заявил, что Алсу сейчас находится во Франции на Олимпиаде. Видео © Life.ru

"В настоящий момент Алсу находится во Франции на Олимпийских Играх, я не знаю, что она там делает, отдыхает. Господин Абрамов здесь, мы с ним вчера встречались, обсуждали позицию, обсуждали, что мы будем делать", — сказал Добровинский, представляющий в бракоразводном процессе сторону Абрамова.