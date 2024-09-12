«Наверное, я это заслужила»: Решетова впервые ответила на обвинения в романе с экс-супругом Алсу

Модель и блогерша Анастасия Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ранее девушку обвинили в том, что она была любовницей экс-мужа артистки. Брюнетка рассказала, что воспринимает как путь весь буллинг, которой ей пришлось пережить;

Решетова комментирует скандал с Алсу. Видео © VK / ALEKO

«Мне нужно было через это пройти. Наверное, где-то я это заслужила. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли. И мои близкие, которые знают подробности моей жизни, меня такой тоже не считают. Это главное», — сказала бывшая возлюбленная рэпера Тимати в интервью стилисту Алеко Надиряну.

Она добавила, что история с Алсу и Абрамовым «никак её не касается». По словам блогерши, многие люди зачастую видят только то, что они хотят видеть.