«Наверное, я это заслужила»: Решетова впервые ответила на обвинения в романе с экс-супругом Алсу
Решетова заявила, что история с Алсу и её экс-супругом никак её не касается
Модель и блогерша Анастасия Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ранее девушку обвинили в том, что она была любовницей экс-мужа артистки. Брюнетка рассказала, что воспринимает как путь весь буллинг, которой ей пришлось пережить;
Решетова комментирует скандал с Алсу. Видео © VK / ALEKO
«Мне нужно было через это пройти. Наверное, где-то я это заслужила. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли. И мои близкие, которые знают подробности моей жизни, меня такой тоже не считают. Это главное», — сказала бывшая возлюбленная рэпера Тимати в интервью стилисту Алеко Надиряну.
Она добавила, что история с Алсу и Абрамовым «никак её не касается». По словам блогерши, многие люди зачастую видят только то, что они хотят видеть.
Напомним, в конце весны Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Вместе они были 18 лет, у них есть трое детей, самому младшему — семь лет. В Сети появились слухи, что причиной разрыва стала измена Абрамова с моделью Анастасией Решетовой. После этого блогерша Вероника Степанова публично обвинила Решетову в низкой социальной ответственности, за что Анастасия подала на неё в суд.
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