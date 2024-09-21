Алсу хочет стрясти с Абрамова деньги за лондонский пентхаус, который продала сама

Певица Алсу собирается судиться с бизнесменом Яном Абрамовым, чтобы тот вернул ей деньги за пентхаус в Лондоне, который она несколько лет назад сама же и продала. Об этом узнал SHOT.

Дом в Лондоне, в котором Алсу продала жильё. Фото © Telegram / SHOT

В то время квартира стоила восемь миллионов фунтов, а нынешний ценник на неё составляет 15 миллионов. Сейчас Алсу планирует получить от бывшего мужа всю сумму. Дело в том, что после продажи средства она получила в Англии, а в этом есть небольшая юридическая хитрость, которую объяснил адвокат экс-супруги Яна Абрамова Александр Добровинский.

Апартаменты в Туманном Альбионе Алсу продала восемь или девять лет назад, пока ещё состояла в браке с Абрамовым. Со слов адвоката, существует некий фокус с выручкой денег с жилья, которое было продано во время супружества.

«Например, если недвижимость была продана по якобы заниженной цене, особенно если иск подаётся в недружественной к российским бизнесменам стране. К тому же изощрённые адвокаты часто пробуют доказать, что деньги до адресата так не дошли», — пояснил Добровинский.

Есть одна загвоздка: если представители певицы подготовят иск, то Абрамова им нужно «поймать» именно в Великобритании, чтобы вручить ему документ. В таком случае дело будет рассмотрено в лондонском суде. К примеру, таким образом в 2007 году Борис Березовский подловил Романа Абрамовича в английской столице, пока тот затаривался в бутике Hermes, бросив ему повестку в суд под ноги. По британским законам в такой ситуации документ считается вручённым.