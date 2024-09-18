Алсу собирается воспользоваться британским паспортом в борьбе за имущество с Абрамовым

Алсу планирует воспользоваться тем, что она является гражданкой Великобритании в борьбе за совместно нажитое имущество в браке с Яном Абрамовым. Как стало известно SHOT, певица решила подать иск о разделе имущества с бывшим мужем в суд Лондона.

Британский паспорт певицы Алсу. Фото © SHOT

Как SHOT пояснил адвокат бывшего мужа Алсу Александр Добровинский, наличие гражданства Великобритании не помешало Алсу развестись по российскому паспорту, но делить совместно нажитое на 10 млрд рублей, возможно, придётся в Лондоне.

«Для меня это неожиданный ход, поскольку всё перемещается в недружественную страну. Видимо, Алсу поняла, что здесь у неё шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там. Конечно, британский суд встанет на сторону своей подданной», — заявил нам адвокат.

Алсу признавалась, что у неё двойное гражданство ещё в 2004 году. Первый раз она получила британский паспорт в 2002, объясняя это тем, что с ним проще путешествовать. Также в числе совместного имущество у супругов называется квартира в Лондоне недалеко от стадиона для крикета Лордс Крикет Граунд, дома на Кипре, США, во Франции и Монако. Официально брак певицы с бизнесменом Яном Абрамовым расторгли 27 августа в Пресненском суде в Москве.