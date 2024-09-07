«Строго до копейки»: Лерчек раскрыла подробности раздела имущества с бывшим мужем

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, как делила имущество с экс-мужем, блогером и бизнесменом Артёмом Чекалиным после развода. По её словам, всё нажитое равными частями перешло во владения обоих супругов. Лерчек также отметила, что половина её акций и часть дома отошли бывшему благоверному.

«Таун остался ему, он мне заплатил половину рыночной цены. Я сама оттуда первая съехала, я не хотела жить там. Машины мне достались те, которые немного дороже — мы эту разницу тоже учли. Я отдала ему», — рассказала она на своей странице в Instagram*, уточнив, что экс-супруги поделили всё «строго до копейки».

Блогерша отметила, что одну из квартир она и бывший муж переписали на детей.

Ранее Лерчек опубликовала в социальных сетях фото судебного документа о разводе с мужем Артёмом Чекалиным. Она сообщила, что их брак был официально расторгнут 13 августа. В посте под публикацией блогерша поблагодарила бывшего супруга за прожитые годы и детей, а также пожелала ему счастья, подчеркнув, что, несмотря на развод, они навсегда останутся родителями детей.