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7 сентября, 10:48

«Строго до копейки»: Лерчек раскрыла подробности раздела имущества с бывшим мужем

Блогерша Лерчек рассказала, что переписала половину акций и дома на экс-супруга

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, как делила имущество с экс-мужем, блогером и бизнесменом Артёмом Чекалиным после развода. По её словам, всё нажитое равными частями перешло во владения обоих супругов. Лерчек также отметила, что половина её акций и часть дома отошли бывшему благоверному.

«Таун остался ему, он мне заплатил половину рыночной цены. Я сама оттуда первая съехала, я не хотела жить там. Машины мне достались те, которые немного дороже мы эту разницу тоже учли. Я отдала ему», — рассказала она на своей странице в Instagram*, уточнив, что экс-супруги поделили всё «строго до копейки».

Блогерша отметила, что одну из квартир она и бывший муж переписали на детей.

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Ранее Лерчек опубликовала в социальных сетях фото судебного документа о разводе с мужем Артёмом Чекалиным. Она сообщила, что их брак был официально расторгнут 13 августа. В посте под публикацией блогерша поблагодарила бывшего супруга за прожитые годы и детей, а также пожелала ему счастья, подчеркнув, что, несмотря на развод, они навсегда останутся родителями детей.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

VK / Лерчек / Lerchek

Александра Мышляева
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