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17 августа, 00:03

Засосал страстным поцелуем: Артём Чекалин впервые показал, на кого променял Лерчек

Бывшего Лерчек Артёма Чекалина застали за страстным поцелуем с новой избранницей

Свежеиспечённый холостяк Артём Чекалин перестал держать интригу и показал новую девушку, которая заменила ему бывшую супругу Лерчек. Избранницей 33-летнего бизнесмена оказалась 24-летняя уроженка Оренбурга Надя Сенацкая, с которой отец троих детей посетил свадьбу блогера-миллионника Никиты Серова на Алтае.

Ранее пара лишь намекала на отношения и старалась не светиться на совместных снимках. Теперь же Чекалин и его пассия не просто заявили о себе, а сделали это в максимально страстной форме, опубликовав ролик с продолжительным поцелуем в окружении гостей торжества.

Артём Чекалин с новой избранницей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n_senatskaya

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Напомним, что семья Чекалиных перестала существовать в начале июня после громкого скандала с неуплатой налогов. Со временем Артём и Валерия избавились от задолженностей, заплатив ФНС свыше полумиллиарда рублей. Трудности негативно отразились на чувствах пары, которая решила разойтись. Дети молодых бизнесменов остались с матерью.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n_senatskaya

Илья Пушкарев
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