Засосал страстным поцелуем: Артём Чекалин впервые показал, на кого променял Лерчек

Свежеиспечённый холостяк Артём Чекалин перестал держать интригу и показал новую девушку, которая заменила ему бывшую супругу Лерчек. Избранницей 33-летнего бизнесмена оказалась 24-летняя уроженка Оренбурга Надя Сенацкая, с которой отец троих детей посетил свадьбу блогера-миллионника Никиты Серова на Алтае.

Ранее пара лишь намекала на отношения и старалась не светиться на совместных снимках. Теперь же Чекалин и его пассия не просто заявили о себе, а сделали это в максимально страстной форме, опубликовав ролик с продолжительным поцелуем в окружении гостей торжества.