"Скандала не будет": Адвокат Лерчек после суда рассказала Life.ru о полюбовном разводе Чекалиных
Адвокат Гордон: Дети останутся с Лерчек, но Артём может видеть их в любое время
Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek, artem_chek
После развода блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) с её супругом Артёмом Чекалиным дети останутся с матерью, но отец сможет их видеть в любое время без ограничений. Об этом Life.ru рассказала адвокат Екатерина Гордон, отметив, что при разделе имущества тоже удалось обойтись без конфликтов.
Адвокат Екатерина Гордон об условиях развода Лерчек и Артёма Чекалина. Видео © Life.ru
"У нас есть брачный контракт, мы договорились о разделе имущества и есть соглашение по детям: дети остаются с Валерией, но там очень мягкий график общения, Валерия и Артём — отличные ребята и они договорились о лояльных, позитивных отношениях уже как родители детей. <...> Артём и сейчас видится с детьми практически 50% времени", — рассказала юрист нашему корреспонденту.
Насчёт раздела имущества Гордон призналась, что не может вдаваться в детали, однако отметила, что и этот процесс тоже прошёл полюбовно, справедливо и в соответствии с семейным кодексом раздел произошёл практически в равных долях. Долговые обязательства экс-супруги тоже распределили поровну.
"Скандала, друзья мои, не будет", — подытожила наша собеседница.
Напомним, что о планах супружеской четы на развод стало известно в начале марта после того, как Следственный комитет закрыл уголовное дело против Валерии Чекалиной и её мужа Артёма. При этом многие сразу же заподозрили их в попытке уйти от новых долгов с помощью расторжения брака. 11 июля было официально объявлено о начала бракоразводного процесса. А сегодня стало известно о его завершении.