"Скандала не будет": Адвокат Лерчек после суда рассказала Life.ru о полюбовном разводе Чекалиных

После развода блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) с её супругом Артёмом Чекалиным дети останутся с матерью, но отец сможет их видеть в любое время без ограничений. Об этом Life.ru рассказала адвокат Екатерина Гордон, отметив, что при разделе имущества тоже удалось обойтись без конфликтов.

Адвокат Екатерина Гордон об условиях развода Лерчек и Артёма Чекалина. Видео © Life.ru

"У нас есть брачный контракт, мы договорились о разделе имущества и есть соглашение по детям: дети остаются с Валерией, но там очень мягкий график общения, Валерия и Артём — отличные ребята и они договорились о лояльных, позитивных отношениях уже как родители детей. <...> Артём и сейчас видится с детьми практически 50% времени", — рассказала юрист нашему корреспонденту.

Насчёт раздела имущества Гордон призналась, что не может вдаваться в детали, однако отметила, что и этот процесс тоже прошёл полюбовно, справедливо и в соответствии с семейным кодексом раздел произошёл практически в равных долях. Долговые обязательства экс-супруги тоже распределили поровну.