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10 июля, 12:35

Блогерша Лерчек официально развелась с мужем

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины официально развелись. Сегодня их брак расторгнул мировой суд в Москве.

При этом сами знаменитости на заседании не присутствовали.

Бывший муж Лерчек выписал её из квартиры незадолго до развода
Бывший муж Лерчек выписал её из квартиры незадолго до развода

Напомним, после того, как СК закрыл уголовное дело против Лерчек и её мужа, стало известно, что пара хочет развестись. При этом Чекалиных сразу же заподозрили в очередной хитрой схеме: дескать, так они хотят уйти от новых долгов. 11 июня стало известно, что супруги официально начали бракоразводный процесс.

Валерия и Артём поженились в 2012 году. У них есть трое детей — двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев.

Александра Вишнякова
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