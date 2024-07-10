Блогерша Лерчек официально развелась с мужем
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины официально развелись. Сегодня их брак расторгнул мировой суд в Москве.
При этом сами знаменитости на заседании не присутствовали.
Напомним, после того, как СК закрыл уголовное дело против Лерчек и её мужа, стало известно, что пара хочет развестись. При этом Чекалиных сразу же заподозрили в очередной хитрой схеме: дескать, так они хотят уйти от новых долгов. 11 июня стало известно, что супруги официально начали бракоразводный процесс.
Валерия и Артём поженились в 2012 году. У них есть трое детей — двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев.