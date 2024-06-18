Бывший муж Лерчек выписал её из квартиры незадолго до развода

Источник телеграм-канала считает, что Чекалин сделал так, чтобы Валерия не могла претендовать на недвижимость. В ходе домашнего ареста у бывших супругов отобрали телефоны. В связи с этим все их развлечения свелись к бытовым делам и заботе о детях. Постепенно между ними начали возникать ссоры. Вероятно, Артём скрывал обиду и решил выселить Лерчек из квартиры.