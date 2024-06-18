Бывший муж Лерчек выписал её из квартиры незадолго до развода
Mash: Артём Чекалин перед разводом тайно выписал блогершу Лерчек из квартиры
Лерчек и Артём Чекалины. Обложка © Telegram / ler_chek_official
Бизнесмен Артём Чекалин тайно выписал бывшую супругу, блогершу Лерчек, из квартиры незадолго до развода. Об этом сообщает Mash.
Источник телеграм-канала считает, что Чекалин сделал так, чтобы Валерия не могла претендовать на недвижимость. В ходе домашнего ареста у бывших супругов отобрали телефоны. В связи с этим все их развлечения свелись к бытовым делам и заботе о детях. Постепенно между ними начали возникать ссоры. Вероятно, Артём скрывал обиду и решил выселить Лерчек из квартиры.
При этом у бизнесмена осталась доля в 37,5% в их компании "Би Фит", занимающейся производством косметики бренда Letique. Однако на фирме есть долг в размере 40 миллионов рублей.
Напомним, после того, как СК закрыл уголовное дело против Лерчек и её мужа, стало известно, что пара хочет развестись. При этом Чекалиных сразу же заподозрили в очередной хитрой схеме: дескать, так они хотят уйти от новых долгов. 11 июня стало известно, что супруги официально оформили бракоразводный процесс. В зале суда бывших возлюбленных не было: присутствовали только их представители, которые отказались от комментариев для прессы.