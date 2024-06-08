Стало известно, как Лерчек рассчиталась с бывшим мужем по его многомиллиардному иску

По информации телеграм-канала, ранее у Лерчек было в собственности 75% бренда Letique, а оставшиеся 25% принадлежали доверенному лицу. Потом блогерша отдала половину своей доли Артёму Чекалину, и у каждого стало по 37,5%. Как известно, в марте Чекалина подала на развод с супругом. Во время бракоразводного процесса она получила несколько исков. Первый — от логистической фирмы "Темполайн логистика", которая доставляла продукцию Letique. В итоге суд обязал Лерчек выплатить 22,5 миллиона рублей, а второй иск подал Артём, потребовав взыскать с Лерчек 1,2 миллиарда рублей. Предположительно, блогерша передала долю в "Би Фит" Чекалину, чтобы рассчитаться с ним по его же иску.