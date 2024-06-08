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8 июня, 14:32

Стало известно, как Лерчек рассчиталась с бывшим мужем по его многомиллиардному иску

Mash: Лерчек перед разводом отдала мужу долю в фирме по производству косметики

Лерчек и Артём Чекалины. Обложка © Telegram / ler_chek_official

Лерчек и Артём Чекалины. Обложка © Telegram / ler_chek_official

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) перед разводом передала мужу свою долю в компании "Би Фит" по производству косметики бренда Letique. Как сообщает Mash, ежегодный доход этой фирмы составляет один миллиард рублей.

По информации телеграм-канала, ранее у Лерчек было в собственности 75% бренда Letique, а оставшиеся 25% принадлежали доверенному лицу. Потом блогерша отдала половину своей доли Артёму Чекалину, и у каждого стало по 37,5%. Как известно, в марте Чекалина подала на развод с супругом. Во время бракоразводного процесса она получила несколько исков. Первый — от логистической фирмы "Темполайн логистика", которая доставляла продукцию Letique. В итоге суд обязал Лерчек выплатить 22,5 миллиона рублей, а второй иск подал Артём, потребовав взыскать с Лерчек 1,2 миллиарда рублей. Предположительно, блогерша передала долю в "Би Фит" Чекалину, чтобы рассчитаться с ним по его же иску.

Напомним, после того, как СК закрыл уголовное дело против Лерчек и её мужа, стало известно, что пара хочет развестись. При этом Чекалиных сразу же заподозрили в очередной хитрой схеме: дескать, так они хотят уйти от новых долгов. 30 мая стало известно, что чета официально оформила бракоразводный процесс.

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Наталья Исакова
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