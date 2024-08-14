Блогерша Лерчек показала документ о разводе и начала новую жизнь
Блогерша Лерчек опубликовала решение мирового судьи о расторжении брака с мужем
Валерия и Артём Чекалины. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Суд официально развёл блогеров Валерию (более известная под псевдонимом Лерчек) и Артёма Чекалиных. Об этом рассказала сама блогерша в соцсетях, опубликовав фото документа.
Решение суда по делу о разводе Валерии Чекалиной и её супруга Артёма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
"Спасибо за эти годы и детей. Теперь новая жизнь! Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи", — написала Лерчек в Instagram*.
В документе указано, что решение мирового судьи вступило в силу 13 августа. До этого Чекалиным давали месяц на раздумья.
Напомним, что о планах супружеской четы на развод стало известно в начале марта после того, как Следственный комитет закрыл уголовное дело против Валерии Чекалиной и её мужа Артёма. При этом многие сразу же заподозрили их в попытке уйти от новых долгов с помощью расторжения брака. 11 июля было официально объявлено о начала бракоразводного процесса, а через пару дней их официально развели, но супругов на заседании суда не было.
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