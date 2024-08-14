Блогерша Лерчек показала документ о разводе и начала новую жизнь

Суд официально развёл блогеров Валерию (более известная под псевдонимом Лерчек) и Артёма Чекалиных. Об этом рассказала сама блогерша в соцсетях, опубликовав фото документа.

Решение суда по делу о разводе Валерии Чекалиной и её супруга Артёма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

"Спасибо за эти годы и детей. Теперь новая жизнь! Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи", — написала Лерчек в Instagram*.

В документе указано, что решение мирового судьи вступило в силу 13 августа. До этого Чекалиным давали месяц на раздумья.