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14 августа, 08:25

Блогерша Лерчек показала документ о разводе и начала новую жизнь

Блогерша Лерчек опубликовала решение мирового судьи о расторжении брака с мужем

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Суд официально развёл блогеров Валерию (более известная под псевдонимом Лерчек) и Артёма Чекалиных. Об этом рассказала сама блогерша в соцсетях, опубликовав фото документа.

Решение суда по делу о разводе Валерии Чекалиной и её супруга Артёма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Решение суда по делу о разводе Валерии Чекалиной и её супруга Артёма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

"Спасибо за эти годы и детей. Теперь новая жизнь! Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи", — написала Лерчек в Instagram*.

В документе указано, что решение мирового судьи вступило в силу 13 августа. До этого Чекалиным давали месяц на раздумья.

"Скандала не будет": Адвокат Лерчек после суда рассказала Life.ru о полюбовном разводе Чекалиных
"Скандала не будет": Адвокат Лерчек после суда рассказала Life.ru о полюбовном разводе Чекалиных

Напомним, что о планах супружеской четы на развод стало известно в начале марта после того, как Следственный комитет закрыл уголовное дело против Валерии Чекалиной и её мужа Артёма. При этом многие сразу же заподозрили их в попытке уйти от новых долгов с помощью расторжения брака. 11 июля было официально объявлено о начала бракоразводного процесса, а через пару дней их официально развели, но супругов на заседании суда не было.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Дарья Нарыкова
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