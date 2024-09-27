Романа Мадянова похоронили в Подмосковье

Заслуженного артиста России Романа Мадянова похоронили на кладбище в подмосковном селе Малахово Раменского округа. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

На записи можно увидеть, что к могиле артиста принесли огромное количество цветов. Много людей, в том числе родные и коллеги актёра, приехали на кладбище, чтобы проститься с Мадяновым.