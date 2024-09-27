Романа Мадянова похоронили в Подмосковье
Актёра Романа Мадянова похоронили в подмосковном селе Малахово
Заслуженного артиста России Романа Мадянова похоронили на кладбище в подмосковном селе Малахово Раменского округа. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Романа Мадянова похоронили в Подмосковье. Видео © Life.ru
На записи можно увидеть, что к могиле артиста принесли огромное количество цветов. Много людей, в том числе родные и коллеги актёра, приехали на кладбище, чтобы проститься с Мадяновым.
Напомним, что Роман Мадянов умер 25 сентября на 63 году жизни, его погубило онкологическое заболевание. Коллеги покойного рассказали, что российская сцена потеряла замечательного артиста, а актёр Борис Щербаков признался, что и от него самого словно «оторвался кусочек». Церемония прощания с Мадяновым состоялась сегодня в храме Архангела Михаила в Бронницах Московской области. В последний путь покойного провожали долгими аплодисментами. Сын Мадянова не смог сдержать слёз над гробом отца.
Life.ru