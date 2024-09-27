Стриженов со слезами на глазах поведал трогательную историю о рыбалке с Мадяновым
Стриженов рассказал, как Мадянов на рыбалке угощал всех домашней колбасой
Российский актёр и режиссёр Александр Стриженов, появившийся на церемонии прощания со своим другом и коллегой Романом Мадяновым, в беседе с Life.ru рассказал, как проходили их совместные вылазки на рыбалку или охоту.
Стриженов поделился подробностями о рыбалке с Мадяновым. Видео © Life.ru
Дрожащим голосом Стриженов сказал, что Роман Мадянов представляет из себя нечто большее, чем просто большой русский артист. Он заявил, что его друг был «явлением» в масштабах всей страны или даже мира. Стриженов также упомянул, что его с Мадяновым связывали увлечения по типу рыбалки или охоты, на которые они порой выбирались вместе.
«Когда Роман Сергеевич не мог приехать по причине съёмок или спектаклей, уже было грустно без его 50 грамм «мадяновки» или домашней колбасы, которой он всех угощал. А теперь совсем грустно», — сказал Стриженов, едва сдерживая слёзы.
Напомним, что Заслуженного артиста России Романа Мадянова не стало 25 сентября. Он скончался в возрасте 62 лет. Актёр умер у себя дома в московском Новогиреево. Причиной смерти стала онкология. Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Его друг и коллега Борис Щербаков заявил, что вместе со смертью Мадянова от него самого «оторвался кусочек». Церемония прощания с артистом прошла сегодня, 27 сентября, в храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. Его проводили в последний путь долгими аплодисментами. Трогательными словами память коллеги почтил и Марат Башаров.
Life.ru