Стриженов со слезами на глазах поведал трогательную историю о рыбалке с Мадяновым

Российский актёр и режиссёр Александр Стриженов, появившийся на церемонии прощания со своим другом и коллегой Романом Мадяновым, в беседе с Life.ru рассказал, как проходили их совместные вылазки на рыбалку или охоту.

Стриженов поделился подробностями о рыбалке с Мадяновым. Видео © Life.ru

Дрожащим голосом Стриженов сказал, что Роман Мадянов представляет из себя нечто большее, чем просто большой русский артист. Он заявил, что его друг был «явлением» в масштабах всей страны или даже мира. Стриженов также упомянул, что его с Мадяновым связывали увлечения по типу рыбалки или охоты, на которые они порой выбирались вместе.