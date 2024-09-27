Марат Башаров не смог сдержать эмоций после отпевания Мадянова: «Бог забирает лучших»
Башаров назвал скончавшегося от рака Мадянова человеком-праздником
Марат Башаров. Обложка © Life.ru
Актёр Марат Башаров рассказал журналисту Life.ru на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым, что запомнит его человеком-праздником, который никогда не жаловался на свои проблемы и всегда мог развеселить коллег по съёмочной площадке.
Марат Башаров на прощании с Романом Мадяновым. Видео © Life.ru
«Старший брат, старший друг, старший ребёнок — везде старший. Запомню его человеком-праздником, потому что каждый съёмочный день с ним был маленьким праздником. Каждый день с ним что-то новое: новый анекдот, новая история. Теперь Роман Сергеевич будет радовать всех там, наверху, Бог забирает лучших», — поделился Башаров после отпевания звезды «Солдат».
Напомним, Заслуженный артист России Роман Мадянов умер 25 сентября. Ему было 62 года. Звезда сериала «Солдаты» скончался у себя в квартире в московском Новогиреево от онкологического заболевания. Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Московской области. Церемония прощания с артистом проходит сегодня, 27 сентября, в храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. По словам сына Мадянова, его отец до последнего дня оставался оптимистом и верил в свою победу над раком.