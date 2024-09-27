«Кусочек меня оторвали»: Актёр Борис Щербаков сделал душераздирающее признание на прощании с Мадяновым

На церемонию прощания с актёром Романом Мадяновым приехал его друг и коллега по съёмкам актёр Борис Щербаков. В своё время они вместе играли в сериале «Солдаты». Артист рассказал Life.ru, что гибель друга застигла его врасплох, он общался с ним незадолго до смерти.

«Для меня это как будто кусочек оторвали, потому что очень много с ним у меня связано, с Ромочкой. Замечательный актёр, великолепный человек, потрясающей доброты, удивительный. Очень жалко, что его не стало. Я очень переживаю, потому что действительно, если вспомнить нашу историю, то святой Борис был крещён Романом так, что для меня Роман — это особое имя», — рассказал Щербаков.