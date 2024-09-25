Долинский потрясён смертью звезды «‎Солдат» Мадянова от страшной болезни Долинский назвал большим потрясением новость о смерти актёра Мадянова 25 сентября, 13:18 Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Роман Мадянов — выдающийся профессионал, который мог ещё не один раз блеснуть на творческом небосклоне. Так прокомментировал Life.ru известие о его смерти заслуженный артист России Владимир Долинский. Он добавил, что около 30 лет назад сталкивался с Мадяновым во время съёмок.

«Сейчас сижу под впечатлением от такой новости. Это ужасно, конечно. Молодой, полный сил. Роман – один из самых выдающихся актёров, которые у нас есть, и театральные, и киношные. Жить да жить, работать да работать ещё бы. Ужасно», — пояснил Долинский.

По его словам, последний раз он видел Мадянова на одном из торжественных мероприятий, актёр прекрасно себя чувствовал, травил байки, много общался и был очень активен. Долинский назвал потрясением новость о его смерти, а также сравнил с огромной утратой уход из жизни такого талантливого артиста.