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Долинский потрясён смертью звезды «‎Солдат» Мадянова от страшной болезни

Долинский назвал большим потрясением новость о смерти актёра Мадянова

25 сентября, 13:18
Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Роман Мадянов — выдающийся профессионал, который мог ещё не один раз блеснуть на творческом небосклоне. Так прокомментировал Life.ru известие о его смерти заслуженный артист России Владимир Долинский. Он добавил, что около 30 лет назад сталкивался с Мадяновым во время съёмок.

«Сейчас сижу под впечатлением от такой новости. Это ужасно, конечно. Молодой, полный сил. Роман – один из самых выдающихся актёров, которые у нас есть, и театральные, и киношные. Жить да жить, работать да работать ещё бы. Ужасно», — пояснил Долинский.

По его словам, последний раз он видел Мадянова на одном из торжественных мероприятий, актёр прекрасно себя чувствовал, травил байки, много общался и был очень активен. Долинский назвал потрясением новость о его смерти, а также сравнил с огромной утратой уход из жизни такого талантливого артиста.

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Актриса Мария Аронова трогательно рассказала о Мадянове: Ромочка был большой-большой планетой

Напомним, 25 сентября умер Заслуженный артист России Роман Мадянов. Ему было 62 года. Звезда сериала «Солдаты» скончался у себя в квартире в московском Новогиреево от онкологического заболевания. Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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