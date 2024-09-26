Объявлено место прощания и отпевания умершего от рака актёра «Солдат» Мадянова
Церемония прощания с актёром Романом Мадяновым пройдёт 27 сентября в Бронницах
Актёр Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым состоится в храме Архангела Михаила в городе Бронницы Московской области. Об этом сообщила агент звезды сериала «Солдаты» Светлана Тронина.
«Прощание будет завтра в 12:00 в Бронницах, в храме Архангела Михаила», — сказала Тронина и уточнила, что после отпевания его похоронят в селе Малахово Раменского городского округа.
Заслуженный артист России Роман Мадянов умер 25 сентября. Ему было 62 года. Звезда сериала «Солдаты» скончался у себя в квартире в московском Новогиреево от онкологического заболевания. Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Коллеги назвали смерть актёра большой утратой для сцены.