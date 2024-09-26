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26 сентября, 10:35

Объявлено место прощания и отпевания умершего от рака актёра «‎Солдат» Мадянова

Церемония прощания с актёром Романом Мадяновым пройдёт 27 сентября в Бронницах

Актёр Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым состоится в храме Архангела Михаила в городе Бронницы Московской области. Об этом сообщила агент звезды сериала «‎Солдаты» Светлана Тронина.

«Прощание будет завтра в 12:00 в Бронницах, в храме Архангела Михаила», — сказала Тронина и уточнила, что после отпевания его похоронят в селе Малахово Раменского городского округа.

Онколог объяснил «расползание» рака по всему телу на фоне гибели звезды «‎Солдат» Мадянова
Онколог объяснил «расползание» рака по всему телу на фоне гибели звезды «‎Солдат» Мадянова

Заслуженный артист России Роман Мадянов умер 25 сентября. Ему было 62 года. Звезда сериала «Солдаты» скончался у себя в квартире в московском Новогиреево от онкологического заболевания. Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Коллеги назвали смерть актёра большой утратой для сцены.

Андрей Бражников
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