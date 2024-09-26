Объявлено место прощания и отпевания умершего от рака актёра «‎Солдат» Мадянова

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым состоится в храме Архангела Михаила в городе Бронницы Московской области. Об этом сообщила агент звезды сериала «‎Солдаты» Светлана Тронина.

«Прощание будет завтра в 12:00 в Бронницах, в храме Архангела Михаила», — сказала Тронина и уточнила, что после отпевания его похоронят в селе Малахово Раменского городского округа.