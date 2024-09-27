Актёра Мадянова проводили в последний путь долгими аплодисментами
Актёра Романа Мадянова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Момент заснял корреспондент Life.ru.
Пришедшие проститься с Романом Мадяновым провожают его в последний путь аплодисментами. Видео © Life.ru
На кадрах видно, как гроб с телом артиста выносят из храма Архангела Михаила в Бронницах Московской области. При этом собравшиеся аплодируют. Многие люди плачут.
Напомним, что заслуженный артист России Роман Мадянов скончался 25 сентября в возрасте 62 лет. Причиной смерти стало онкозаболевание. Похоронят Мадянована кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Подмосковья. Коллеги по ремеслу назвали кончину артиста огромной утратой для сцены. Как рассказал сын покойного, актёр до конца сохранял оптимизм и верил в победу над онкологией.
Life.ru