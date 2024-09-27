Актёра Мадянова проводили в последний путь долгими аплодисментами

Пришедшие проститься с Романом Мадяновым провожают его в последний путь аплодисментами. Видео © Life.ru

На кадрах видно, как гроб с телом артиста выносят из храма Архангела Михаила в Бронницах Московской области. При этом собравшиеся аплодируют. Многие люди плачут.