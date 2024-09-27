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27 сентября, 10:30

Актёра Мадянова проводили в последний путь долгими аплодисментами

Актёра Романа Мадянова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Момент заснял корреспондент Life.ru.

Пришедшие проститься с Романом Мадяновым провожают его в последний путь аплодисментами. Видео © Life.ru

На кадрах видно, как гроб с телом артиста выносят из храма Архангела Михаила в Бронницах Московской области. При этом собравшиеся аплодируют. Многие люди плачут.

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Напомним, что заслуженный артист России Роман Мадянов скончался 25 сентября в возрасте 62 лет. Причиной смерти стало онкозаболевание. Похоронят Мадянована кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Подмосковья. Коллеги по ремеслу назвали кончину артиста огромной утратой для сцены. Как рассказал сын покойного, актёр до конца сохранял оптимизм и верил в победу над онкологией.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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