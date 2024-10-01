В конце октября россиян ждёт шестидневка. Разбираемся с психологом, как её пережить Психолог Самбурский: Во время шестидневной недели запланируйте больше перерывов 1 октября, 10:00 Шестидневная рабочая неделя предстоит россиянам с 28 октября по 2 ноября. Обложка © Freepik.com

Шестидневная рабочая неделя предстоит россиянам с 28 октября по 2 ноября из-за переноса праздничного дня. Этот один «лишний» день может быть тяжёлым испытанием для людей, которые привыкли к рутине. О том, как безболезненно пережить шестидневку, Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Люди, которые живут на автомате, физиологически и психологически подстраиваются под пятидневную рабочую неделю. Они настолько привыкают жить в рутине, что делают пересадки и не замечают, как добираются до работы. Им будет очень сложно взять себя в руки и приехать в субботу на работу. Станислав Самбурский Клинический психолог

Тяжело будет и тем, кто привык отсыпаться в субботу после трудовой недели. Как говорит Самбурский, физически на шестой день организм будет испытывать стресс, и мозг будет отказываться работать, поскольку привычка отдыхать по субботам у людей вырабатывается годами, и внезапные изменения графика всегда встречаются с внутренним сопротивлением.

С психоэмоциональной точки зрения работа в рабочую субботу зачастую характеризуется снижением мотивации и продуктивности. Половина сотрудников будет вести себя как перед новогодним корпоративом: делать вид, что выполняют какие-то задачи, делать самое простое и уже в середине дня разбегаться по кабинетам «отмечать».

Чтобы пережить шестой рабочий день, психолог советует запланировать несколько мини-перерывов. Открывайте окна, проветривайте помещение, выходите на улицу, выпейте лишнюю чашку кофе. Всё это поможет продержаться в условиях изменений и сделать рабочий день менее стрессовым.

Напомним, что согласно производственному календарю, жители России будут трудиться в субботу, 2 ноября, из-за переноса выходного дня на 30 апреля. Выходные начнутся в стране 3 ноября и продлятся до 4 ноября по случаю Дня народного единства, который выпадает в этом году на понедельник.