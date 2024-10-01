Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Шестидневная рабочая неделя предстоит в России с 28 октября по 2 ноября, затем начнутся выходные 3 и 4 ноября. Это следует из производственного календаря, утверждённого кабмином.

Согласно календарю, жители России будут трудиться в субботу, 2 ноября, из-за переноса выходного дня на 30 апреля. Выходные начнутся в стране 3 ноября и продлятся до 4 ноября по случаю Дня народного единства, который выпадает в этом году на понедельник.