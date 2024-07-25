"Стресс для организма": Врач объяснила, какие проблемы могут поджидать россиян во время длинных выходных Врач Демьяновская: Длинные выходные могут привести к обострению заболеваний 25 июля, 12:49 Длительные каникулы могут привести к развитию болезней. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Люди во время длинных выходных, связанных с праздниками, часто ложатся поздно спать, делают всё то, что раньше постоянно откладывали. Однако такой отдых может принести больше вреда, чем пользы. Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с Life.ru, чем могут обернуться длительные каникулы, если забыть о мерах предосторожности.

Первое, что страдает во время длинных выходных, — устоявшийся режим сна и бодрствования. Большинство людей на каникулах поздно ложатся в кровать и долго спят. Увы, выспаться на год вперёд невозможно, а такая резкая смена распорядка — стресс для организма. Это влияет на пищеварение, работу мозга и гормональной системы. После этого вернуться к обычному графику бывает очень сложно: неизбежно возникает джетлаг, который плохо сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, иммунитета, снижает память и концентрацию внимания. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Медик добавила, что во время отдыха тяжелее контролировать питание. На праздниках столы постоянно ломятся от еды, алкоголя, жирной и вредной пищи. По словам Демьяновской, особенно на каникулах страдают желудок, поджелудочная железа и печень, у людей могут обостриться гастрит, холецистит, панкреатит. Невролог отметила, что переедание и постоянное распитие алкоголя увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Собеседница Life.ru добавила, что для сохранения здоровья на каникулах необходимо заранее продумать свой досуг. Врач порекомендовала соблюдать режим сна, воздержаться от переедания, побольше двигаться. Лучше всего, по её словам, отправиться в путешествие или заняться любимым хобби. Демьяновская призвала не забывать об элементарных правилах безопасности и постоянно принимаемых лекарствах.

Авторы Андрей Горяничев