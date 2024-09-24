FlirT сменится стремительным XEC: Какие штаммы коронавируса нам угрожают осенью 2024 года Россию атакует новый штамм коронавируса ХЕС. Чем его лечат? 23 сентября, 21:11 По миру стремительно распространяется штамм коронавируса ХЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Новый штамм ковида ХЕС

Вирус ковида Sars Cov 2, прокатившийся по всей планете c начала 2020-го по 2022 год, не сдаётся. Рецепторы коронавируса, которыми он прикрепляется к клетке человека, то и дело мутируют, делая уже разработанные вакцины неэффективными. Вот и этим летом в Германии был впервые обнаружен новый и весьма стремительный штамм вируса — коронавирус ХЕС. Роспотребнадзор уже сообщил, что новый вариант коронавируса ХЕС — это подвид коронавируса SARS-CoV-2; он возник из-за рекомбинации уже известных штаммов ковида «флирт» (FLiRT) и «омикрон».

Удивительно, но российские специалисты ранее спрогнозировали, что именно новый вариант «омикрона» станет этой осенью доминирующим. Так, в беседе с журналистами иммунолог Николай Крючков предсказал, что вариант коронавируса FLiRT уйдёт в прошлое и «довольно скоро его сменит другой подвариант «омикрона».

Симптомы коронавируса ХЕС

Первым симптомом штамма коронавируса ХЕС является сухой кашель, першение или боль в горле. За этим может последовать подъём температуры, затем появляется слабость. Следом, примерно на 6–7-й день, приходит одышка. Кроме этих симптомов бывают и другие: потеря аппетита,

несварение,

потеря вкуса и обоняния,

мышечные боли,

сильная головная боль,

насморк.

Распространение коронавируса ХЕС

Коронавирус ХЕС стремительно распространяется из Германии по всему миру, Европе и уже обнаружен в Британии, Дании, Азии и США. Учёные считают, что в ближайшее время штамм может стать доминирующим. В России штамм ХЕС появился месяц-полтора назад, и его распространение не замедляется. Российские медики обеспокоены появлением штамма ХЕС и внимательно отслеживают ситуацию. За предыдущую неделю с 16-го по 22 сентября заболеваемость ковидом увеличилась на 29% — всего врачи выявили 32 тысячи заболевших. Цифра может быть выше, ведь иногда люди не обращаются к медикам, надеясь перенести серьёзное заболевание на ногах.

Прогнозы заболеваемости штаммом ХЕС

Собранная по миру статистика говорит о том, что только 14% заболевших ковидом нуждаются в госпитализации. Смертность от ковида в мире до сих пор составляет 3%. Это в 20 раз выше, чем смертность от гриппа. Она могла бы быть 1–2%, если бы люди вовремя обращались в больницы, а статистика могла бы учесть всех заболевших.

Возможно, скоро коронавирус станет привычным как грипп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com — Yuri A

Российские учёные смотрят в будущее с оптимизмом. Например, руководитель лаборатории особо опасных инфекций вирусолог Александр Чепурнов прогнозирует, что человечество в отношении ковида вскоре «сместится к гриппоподобной ситуации». Учёный считает, что спасением от коронавируса может стать такое же быстрое, как в случае с гриппом, изготовление новых мРНК-вакцин. «Хоть я и был противником ускоренного применения вакцины, она показывает неплохие результаты», — сказал вирусолог.

Чем лечат коронавирус ХЕС

Ситуация в случае с вирусом ковида ХЕС осложняется тем, что его трудно без теста отличить от ОРВИ или гриппа. Люди переносят его на ногах и этим ещё больше способствуют стремительному распространению инфекции. А это значит, что при недомогании нужно в первую очередь обращаться к врачам.

Новосибирский эпидемиолог Яков Новосёлов рассказал журналистам, что подход к лечению коронавируса ХЕС остаётся прежним. Исключаются препараты-иммуномодуляторы, предпочтение отдаётся противовирусной терапии и витаминам как средству укрепления иммунитета. Пациенту рекомендуют обильное питьё. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко уже заявил, что лекарства от коронавируса ХЕС в России есть и они работают.

Советы врачей по коронавирусу ХЕС

Советы врачей оригинальностью не блещут, но что имеем, то имеем. Они по-прежнему советуют людям со слабым здоровьем избегать скопления людей, почаще мыть руки, проводить дезинфекцию рабочих поверхностей и носить маски тем, кто чувствует недомогание. Всё-таки обычная медицинская маска — это фактор, больше сдерживающий распространение инфекции, чем защищающий от неё. Пациентам с хроническими заболеваниями и тем, кто уже переболел ковидом, в том числе коронавирусом ХЕС, врачи советуют есть побольше белка: яйца, мясо, творог и рыбу.

Штамм FliRT

Пока штамм ХЕС не вытеснил из людской популяции другие вирусы Sars Cov 2, россиянам по-прежнему продолжает угрожать вариант ковида FliRT. В России его выявили ещё в мае. Штамм FliRT появился благодаря «миксу» двух видов «омикрона». Уже летом медики отметили повышение заболеваемости штаммом FliRT.

Симптомы коронавируса FliRT

Высокая температура — верный спутник коронавируса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Creative Cat Studio

Симптомы коронавируса FliRT схожи с «омикроном». Это боль в горле, слабость, головная боль, миалгия, повышение температуры, лихорадка, потеря вкусовых ощущений и запахов. Передаётся FliRT так же, как и все предыдущие штаммы ковида, — воздушно-капельным путём.

Чем лечить коронавирус FliRT

Так же, как и при заражении другими штаммами коронавируса, для лечения коронавируса FliRT пациенту следует обратиться в больницу и получить назначение от врача, которое будет соответствовать его состоянию и его хроническим заболеваниям. Лечить коронавирус FliRT самостоятельно не рекомендуют.

Авторы Майя Новик