Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от ковида в России

Россия не испытывает нехватки в лекарствах от коронавируса, они работают. Важнее всего будет своевременное начало лечения при подъёме заболеваемости, сообщил в беседе с РИА «Новости» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — заявил министр здравоохранения.

В настоящее время фиксируется подъём заболеваемости ковидом, поэтому меры профилактики приобретают особую актуальность. Мурашко отметил, что при появлении симптомов заболевания, лучше обратиться за помощью к спецциалисту.