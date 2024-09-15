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15 сентября, 05:21

Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от ковида в России

Глава Минздрава Мурашко заверил, что в России достаточно лекарств от ковида

Россия не испытывает нехватки в лекарствах от коронавируса, они работают. Важнее всего будет своевременное начало лечения при подъёме заболеваемости, сообщил в беседе с РИА «Новости» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — заявил министр здравоохранения.

В настоящее время фиксируется подъём заболеваемости ковидом, поэтому меры профилактики приобретают особую актуальность. Мурашко отметил, что при появлении симптомов заболевания, лучше обратиться за помощью к спецциалисту.

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Ранее иммунолог заявил, что осенью ожидается появление нового вида штамма «омикрон». По словам специалиста, он сместит подвариант коронавируса FLiRT, на который сейчас приходится около 40% случаев заболеваемости.

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Shutterstock / FOTODOM / Marc Bruxelle

Владимир Озеров
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