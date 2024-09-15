Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от ковида в России
Глава Минздрава Мурашко заверил, что в России достаточно лекарств от ковида
Россия не испытывает нехватки в лекарствах от коронавируса, они работают. Важнее всего будет своевременное начало лечения при подъёме заболеваемости, сообщил в беседе с РИА «Новости» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — заявил министр здравоохранения.
В настоящее время фиксируется подъём заболеваемости ковидом, поэтому меры профилактики приобретают особую актуальность. Мурашко отметил, что при появлении симптомов заболевания, лучше обратиться за помощью к спецциалисту.
Ранее иммунолог заявил, что осенью ожидается появление нового вида штамма «омикрон». По словам специалиста, он сместит подвариант коронавируса FLiRT, на который сейчас приходится около 40% случаев заболеваемости.
Shutterstock / FOTODOM / Marc Bruxelle