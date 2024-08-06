Потребность vs желание: Эндокринолог указала на разницу между голодом и аппетитом
Эндокринолог Калошина: Аппетит может возникнуть независимо от реального голода
Понимание разницы между голодом и аппетитом важно для предотвращения переедания и контроля массы тела. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00
Каждый человек испытывает чувство голода и аппетит, однако отличить их друг от друга могут не все. Как рассказала эндокринолог Мария Калошина в беседе с NEWS.ru, эту разницу важно видеть для предотвращения переедания.
По словам специалиста, голод — это естественная реакция организма на необходимость получения энергии и питательных веществ. Он регулируется гормонами, такими как грелин, который стимулирует аппетит, и лептин, который его подавляет.
Тем временем аппетит представляет собой психологическое стремление к еде, которое может возникнуть независимо от реального голода. Это желание может быть вызвано эмоциями, социальной средой или даже изображениями пищи. Например, эмоциональное переедание демонстрирует, как аппетит может приводить к употреблению пищи в ответ на стресс или другие эмоциональные факторы.
Понимание разницы между голодом и аппетитом важно для предотвращения переедания и контроля массы тела. Голод вызывает потребность в энергии и питательных веществах, в то время как аппетит может способствовать потреблению лишних калорий и нездоровой пищи, заключила врач.
Ранее гастроэнтеролог сообщила, что чрезмерное потребление фастфуда и продуктов с глутаматом натрия может приводить к повышенной агрессии. Помимо фастфуда, опасность представляют бульонные кубики, полуфабрикаты, кондитерские изделия и другие продукты, содержащие трансжиры.