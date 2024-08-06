Потребность vs желание: Эндокринолог указала на разницу между голодом и аппетитом

Каждый человек испытывает чувство голода и аппетит, однако отличить их друг от друга могут не все. Как рассказала эндокринолог Мария Калошина в беседе с NEWS.ru, эту разницу важно видеть для предотвращения переедания.

По словам специалиста, голод — это естественная реакция организма на необходимость получения энергии и питательных веществ. Он регулируется гормонами, такими как грелин, который стимулирует аппетит, и лептин, который его подавляет.

Тем временем аппетит представляет собой психологическое стремление к еде, которое может возникнуть независимо от реального голода. Это желание может быть вызвано эмоциями, социальной средой или даже изображениями пищи. Например, эмоциональное переедание демонстрирует, как аппетит может приводить к употреблению пищи в ответ на стресс или другие эмоциональные факторы.

Понимание разницы между голодом и аппетитом важно для предотвращения переедания и контроля массы тела. Голод вызывает потребность в энергии и питательных веществах, в то время как аппетит может способствовать потреблению лишних калорий и нездоровой пищи, заключила врач.