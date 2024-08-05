Психиатр объяснила, как простая колбаса может привести к слабоумию

Британские и бразильские учёные в ходе многолетнего исследования пришли к выводу, что употребление переработанного красного мяса повышает риск развития деменции. Гендиректор Научного центра персонализированной психиатрии, врач-психиатр Надежда Соловьёва рассказала 360.ru, существует ли на самом деле связь между употреблением колбасы и развитием слабоумия.

"Сама по себе колбаса к деменции не приведёт, но избыточное её употребление и те вещества, которые в ней содержатся, могут", — сказала специалист.

Соловьёва уточнила, что к росту риска развития слабоумия приводят, в частности, соевый белок и глутамат натрия — эта аминокислота в избыточном состоянии вредна для нашего мозга. Психиатр рассказала, что один из основных препаратов, которые используют против деменции, как раз блокирует глутаматные рецепторы.