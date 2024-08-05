Психиатр объяснила, как простая колбаса может привести к слабоумию
Врач Соловьёва: Глутамат натрия в колбасе приводит к деменции
Британские и бразильские учёные в ходе многолетнего исследования пришли к выводу, что употребление переработанного красного мяса повышает риск развития деменции. Гендиректор Научного центра персонализированной психиатрии, врач-психиатр Надежда Соловьёва рассказала 360.ru, существует ли на самом деле связь между употреблением колбасы и развитием слабоумия.
"Сама по себе колбаса к деменции не приведёт, но избыточное её употребление и те вещества, которые в ней содержатся, могут", — сказала специалист.
Соловьёва уточнила, что к росту риска развития слабоумия приводят, в частности, соевый белок и глутамат натрия — эта аминокислота в избыточном состоянии вредна для нашего мозга. Психиатр рассказала, что один из основных препаратов, которые используют против деменции, как раз блокирует глутаматные рецепторы.
А ранее Life.ru рассказывал, что фастфуд превращает человека в агрессора. Содержащийся там глутамат натрия способствует повышению аппетита, что оказывает влияние на нервную систему человека. Нездоровая еда в больших объёмах способна привести к стрессу и депрессии.