Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 09:26

Психиатр объяснила, как простая колбаса может привести к слабоумию

Врач Соловьёва: Глутамат натрия в колбасе приводит к деменции

Британские и бразильские учёные в ходе многолетнего исследования пришли к выводу, что употребление переработанного красного мяса повышает риск развития деменции. Гендиректор Научного центра персонализированной психиатрии, врач-психиатр Надежда Соловьёва рассказала 360.ru, существует ли на самом деле связь между употреблением колбасы и развитием слабоумия.

"Сама по себе колбаса к деменции не приведёт, но избыточное её употребление и те вещества, которые в ней содержатся, могут", — сказала специалист.

Соловьёва уточнила, что к росту риска развития слабоумия приводят, в частности, соевый белок и глутамат натрия — эта аминокислота в избыточном состоянии вредна для нашего мозга. Психиатр рассказала, что один из основных препаратов, которые используют против деменции, как раз блокирует глутаматные рецепторы.

Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры
Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

А ранее Life.ru рассказывал, что фастфуд превращает человека в агрессора. Содержащийся там глутамат натрия способствует повышению аппетита, что оказывает влияние на нервную систему человека. Нездоровая еда в больших объёмах способна привести к стрессу и депрессии.

Обложка ©

Freepik

Дмитрий Коренев
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров