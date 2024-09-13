Иммунолог прогнозирует, что осенью на «авансцену» выйдет новый вариант ковида

Подвариант коронавируса FLiRT скоро потеряет свои лидирующие позиции в рейтинге заболеваемости — его сместит новый вид штамма «омикрон». Такой прогноз в беседе с RT сделал кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.

По его словам, на данный момент на штамм FLiRT относительно доминирует — на него приходится около 40% случаев заболеваемости. Остальную часть занимают другие подвиды коронавируса. А это значит, что FLiRT не настолько сверхсилён, как более ранние штаммы ковида.

Иммунолог прогнозирует напряжённый в плане заболеваемости осенне-зимний период, однако серьёзныъх волн ждать не следует.