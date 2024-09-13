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13 сентября, 16:25

Иммунолог прогнозирует, что осенью на «авансцену» выйдет новый вариант ковида

Иммунолог Крючков: Осенью FLiRT может смениться новым подвариантом «омикрона»

Подвариант коронавируса FLiRT скоро потеряет свои лидирующие позиции в рейтинге заболеваемости — его сместит новый вид штамма «омикрон». Такой прогноз в беседе с RT сделал кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.

По его словам, на данный момент на штамм FLiRT относительно доминирует — на него приходится около 40% случаев заболеваемости. Остальную часть занимают другие подвиды коронавируса. А это значит, что FLiRT не настолько сверхсилён, как более ранние штаммы ковида.

На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма ковида FLiRT
На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма ковида FLiRT

Иммунолог прогнозирует напряжённый в плане заболеваемости осенне-зимний период, однако серьёзныъх волн ждать не следует.

«Скорее всего, вместо FLiRT со временем, довольно скоро, выйдет на авансцену какой-то другой подвариант «омикрона», — сказал Крючков.

Напомним, что в ряде регионов России в начале сентября начался рост заболеваемости ковидом. Однако как говорит профессор-вирусолог Александр Чепурнов, болезнь стала менее опасной для человечества и сейчас напоминает больше грипп.

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freepik.com

Полина Никифорова
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