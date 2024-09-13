Профессор рассказал о новом портрете коронавируса на фоне роста заражений

Новые штаммы коронавируса, которые появились в последнее время, сильно изменились из-за мутаций. И теперь антигенный портрет болезни отличается от тех вариантов, которыми переболели многие в начале пандемии. Об этом заявил профессор-вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру».

«Если иметь в виду то, чем переболела основная масса населения, а это исходный вариант, дельта, даже первые варианты омикрона, то за последние два с лишним года столько мутаций прошло и настолько изменился антигенный портрет самого вируса, что, безусловно, все последние варианты далеко стоят», — рассказал учёный.

По его словам, сегодня у людей нет иммунитета к новым штаммам, поэтому заболеть могут даже те, кто прошёл вакцинацию и уже сдал положительный тест на коронавирус. При этом болезнь стала менее опасной для человечества и сейчас напоминает больше грипп.