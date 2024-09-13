Профессор рассказал о новом портрете коронавируса на фоне роста заражений
Профессор Чепурнов: Антигенный портрет коронавируса за два года сильно изменился
Новые штаммы коронавируса, которые появились в последнее время, сильно изменились из-за мутаций. И теперь антигенный портрет болезни отличается от тех вариантов, которыми переболели многие в начале пандемии. Об этом заявил профессор-вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру».
«Если иметь в виду то, чем переболела основная масса населения, а это исходный вариант, дельта, даже первые варианты омикрона, то за последние два с лишним года столько мутаций прошло и настолько изменился антигенный портрет самого вируса, что, безусловно, все последние варианты далеко стоят», — рассказал учёный.
По его словам, сегодня у людей нет иммунитета к новым штаммам, поэтому заболеть могут даже те, кто прошёл вакцинацию и уже сдал положительный тест на коронавирус. При этом болезнь стала менее опасной для человечества и сейчас напоминает больше грипп.
«Либо мы научимся и договоримся о том, что свежие варианты вакцины мы делаем также быстро, как гриппозные, либо вообще через какое-то время про это забудут. Я бы пошел по первой схеме. И, конечно, нам надо все-таки поставить на производство мРНКовый вариант вакцины. Я хоть и был противником такого ускоренного её применения, но сейчас практика показывает неплохие результаты», — заключил профессор.
В начале сентября стало известно о новой волне заболевания коронавирусом. В частности, это связано с новым учебным годом и с тем, что россияне стали возвращаться в города с дач и регионов. В России до сих пор встречаются штамм ковида «омикрон» и его подвиды «эрис» и «пирола». Никуда с 2022 года не исчез штамм «кракен». Кроме того, врачи предупреждают о появлении в 2024 году нового штамма COVID-19 под названием FliRT – «флирт». Заболевшие чаще всего жалуются на температуру, сильную головную боль, одышку, миалгию, расстройство пищеварения.