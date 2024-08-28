Врач рассказал, действительно ли от нового штамма ковида «флирт» отнимаются руки и ноги

Россиян охватила паника из-за нового варианта омикрона, получившего название «флирт» или точнее FLiRT. В Сети комментаторы пишут, что у заболевших этим видом штамма COVID-19 отнимаются руки и ноги. В целом болезнь переносится тяжелее и дольше, а сам «флирт» распространяется с бешеной скоростью. Стоит ли бояться новой вспышки ковида, объяснил профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров в беседе с aif.ru.

Он отметил, что новая вспышка коронавируса действительно сейчас наблюдается в стране, однако беспокоиться не о чем. По словам профессора, болезнь протекает как сезонные варианты ОРВИ.

«Коронавирусу у нас понравилось, он никуда не ушёл, и продолжает портить жизнь. Но не убивает, как раньше», — отметил медик.

Он обратил внимание на то, что в стационаре и в реанимации их клиники пациентов с таким диагнозом больше не становится. При серьёзном и тяжёлом течении инфекции из-за штамма «флирт» больных было бы больше, заключил он.