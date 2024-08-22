Воспринимается как простуда: Названы сроки завершения новой вспышки CoViD-19 в России

Наблюдаемый сейчас рост заболеваемости CoViD-19 в России и по всему миру не похож на вспышки 2020–2021 годов, так как является плавным, а сам недуг проходит в сравнительно лёгкой форме. Уже через несколько месяцев число случаев выявления вируса пойдёт на спад, уверен инфекционист Андрей Поздняков.

По словам врача, за последние несколько лет учёные твёрдо установили, что коронавирус не привязан ко времени года, как обычные респираторные инфекции. Именно поэтому причиной роста заболеваемости является снижение коллективного иммунитета, подчеркнул он. Несмотря на мутировавшие штаммы, сейчас вирус не обладает выраженными симптомами и воспринимается большинством как обычная простуда. Болезнь перестала носить тяжёлый характер и не имеет долгоиграющих последствий.