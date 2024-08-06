Ковид возвращается? В России фиксируют взрывной рост заболеваемости

Почти на 30 процентов увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией среди россиян за последнюю неделю. Об этом информирует 6 августа Федеральный оперативный штаб.

Рост заболеваемости зафиксирован в 58 регионах страны. А число госпитализированных россиян за последнюю неделю достигло 886 человек.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%", — говорится в сообщении Оперштаба.