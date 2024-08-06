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6 августа, 08:38

Ковид возвращается? В России фиксируют взрывной рост заболеваемости

Оперштаб cообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России на 28,2% за неделю

Почти на 30 процентов увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией среди россиян за последнюю неделю. Об этом информирует 6 августа Федеральный оперативный штаб.

Рост заболеваемости зафиксирован в 58 регионах страны. А число госпитализированных россиян за последнюю неделю достигло 886 человек.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%", — говорится в сообщении Оперштаба.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что вспышка коронавируса в 2020 и 2021 годах стала причиной гибели 4,1 и 8,8 миллиона людей соответственно. В ВОЗ также отмечают, что это привело к существенному снижению показателя ожидаемой продолжительности жизни.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM/ Manoej Paateel

Алексей Берковиц
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