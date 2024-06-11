Специалист по особо опасным инфекциям озвучил "ковидопрогноз" на будущую осень

Осенний всплеск заболеваемости CoViD-19 не будет тяжёлым. В этом уверен врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В эфире радио "Комсомольская правда" он рассказал, что заболеваемость, конечно, повысится в сравнении с летним периодом, но ровно так же, как это происходит с ОРВИ.

В глобальном плане, уверен специалист, ситуация критической не станет.

"Да, болеть будут, но <…> не нужно искать угрозы карантина какого-то или масштабной эпидемии", — указал иммунолог.