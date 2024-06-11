Специалист по особо опасным инфекциям озвучил "ковидопрогноз" на будущую осень
Иммунолог Жемчугов не ждёт сильного всплеска заболеваемости коронавирусом осенью
Осенний всплеск заболеваемости CoViD-19 не будет тяжёлым. В этом уверен врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В эфире радио "Комсомольская правда" он рассказал, что заболеваемость, конечно, повысится в сравнении с летним периодом, но ровно так же, как это происходит с ОРВИ.
В глобальном плане, уверен специалист, ситуация критической не станет.
"Да, болеть будут, но <…> не нужно искать угрозы карантина какого-то или масштабной эпидемии", — указал иммунолог.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что вспышка коронавируса в 2020-м и 2021 году стала причиной гибели 4,1 и 8,8 миллиона людей соответственно. В ВОЗ также отмечают, что это привело к существенному снижению показателя ожидаемой продолжительности жизни. Так, в Соединённых Штатах вирус оставался одним из главных летальных факторов на протяжении двух лет, а в остальных регионах, помимо Африки и западной части Тихого океана, ковид вошёл в топ-5 причин смерти.
АГН "Москва" / Игорь Иванко