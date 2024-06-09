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9 июня, 05:43

В Минздраве озвучили число болеющих коронавирусом россиян

Глава Минздрава Мурашко: Коронавирусом заражены более 80 тысяч россиян

На сегодняшний день свыше 80 тысяч человек в России заражены коронавирусной инфекцией, из них более 20 тысяч сейчас получают медицинскую помощь в больницах. Об этом на ПМЭФ рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом — более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах", цитирует его ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что в России постоянно изучают динамику поведения коронавируса. Также ведётся непрерывная работа над анализом эффективности вакцин, а также противоковидных медицинских препаратов и соответствующих видов терапии. Мурашко добавил, что российское здравоохранение получило большой опыт работы в пандемию и готово быстро реагировать и адаптироваться к новым вызовам.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что вспышка коронавируса в 2020 и 2021 годах стала причиной гибели 4,1 и 8,8 миллиона людей соответственно. В ВОЗ также отмечают, что это привело к существенному снижению показателя ожидаемой продолжительности жизни. Так, в Соединённых Штатах вирус оставался одним из главных летальных факторов на протяжении двух лет, а в остальных регионах, помимо Африки и западной части Тихого океана, ковид вошёл в топ-5 причин смерти.

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Shutterstock / FOTODOM / hedgehog94

Юрий Лысенко
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