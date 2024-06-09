В Минздраве озвучили число болеющих коронавирусом россиян

На сегодняшний день свыше 80 тысяч человек в России заражены коронавирусной инфекцией, из них более 20 тысяч сейчас получают медицинскую помощь в больницах. Об этом на ПМЭФ рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом — более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах", — цитирует его ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что в России постоянно изучают динамику поведения коронавируса. Также ведётся непрерывная работа над анализом эффективности вакцин, а также противоковидных медицинских препаратов и соответствующих видов терапии. Мурашко добавил, что российское здравоохранение получило большой опыт работы в пандемию и готово быстро реагировать и адаптироваться к новым вызовам.