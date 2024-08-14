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Россиянам назвали места – рассадники коронавируса из-за роста числа заражений на 24%

Врач Уланкина объяснила, где летом выше опасность заразиться коронавирусом

14 августа, 14:37
В России фиксируется рост случаев заражения ковидом. Обложка © freepik / senivpetro

В России фиксируется рост случаев заражения ковидом. Обложка © freepik / senivpetro

К концу лета очень легко заразиться коронавирусом, потому что россияне возвращаются из отпусков, в общественных местах становится многолюдно, а погода сменяется похолоданием. Об этом Life.ru рассказала врач–эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Она напомнила, что с начала лета заболеваемость ковидом снижалась, но в августе показатели снова стали расти. За неделю с 5 по 11 августа пациентов с таким диагнозом прибавилось в больницах на 24,2%. По словам доктора, ничего необычного в росте числа заболевших нет, потому что все возвращаются с отдыха в города.

К концу лета и осенью заболеваемость растёт — это обычная история для сезонных болезней, в число которых входят грипп, ОРВИ и ковид. Летом происходит скопление людей в общественных местах: на различных фестивалях, у водоёмов, во время празднований дня города. В августе многие возвращаются с дач, отправляются с детьми по магазинам, чтобы подготовиться к учебному году

Ольга Уланкина

врач–эксперт Лаборатории "Гемотест"

К концу лета и осенью заболеваемость растёт — это обычная история для сезонных болезней, в число которых входят грипп, ОРВИ и ковид. Летом происходит скопление людей в общественных местах: на различных фестивалях, у водоёмов, во время празднований дня города. В августе многие возвращаются с дач, отправляются с детьми по магазинам, чтобы подготовиться к учебному году
К концу лета и осенью заболеваемость растёт — это обычная история для сезонных болезней, в число которых входят грипп, ОРВИ и ковид. Летом происходит скопление людей в общественных местах: на различных фестивалях, у водоёмов, во время празднований дня города. В августе многие возвращаются с дач, отправляются с детьми по магазинам, чтобы подготовиться к учебному году

Уланкина добавила, что у коронавируса много штаммов, и постоянно появляются новые: вирус научился быстро изменяться. Например, в России "популярен" штамм омикрон — у него очень высокая заразность, но в большинстве случаев болезнь протекает легко, а иногда вообще без симптомов, поэтому её часто путают с ОРВИ. Обычно лечение длится не дольше недели, подчеркнула медик.

Также, продолжила Уланкина, летом в нашу страну пришёл новый вариант штамма, так называемый FLiRT, пока что он не представляет особой опасности, но врачи продолжают его изучать. Медик напомнила, что не стоит расслабляться в преддверии осени, а лучше заранее готовить свой иммунитет к возможным болезням.

Вирусолог на фоне роста заболеваемости ковидом оценил вероятность новой пандемии
Вирусолог на фоне роста заболеваемости ковидом оценил вероятность новой пандемии

Ранее Life.ru перечислял симптомы, которые чаще всего встречаются при заражении новыми штаммами коронавируса. При этом в Роспотребнадзоре заверили, что в августе подъём заболеваемости ковидом связан с сезонностью, однако сейчас ситуация находится под полным контролем специалистов.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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