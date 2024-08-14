Россиянам назвали места – рассадники коронавируса из-за роста числа заражений на 24% Врач Уланкина объяснила, где летом выше опасность заразиться коронавирусом 14 августа, 14:37 В России фиксируется рост случаев заражения ковидом. Обложка © freepik / senivpetro

К концу лета очень легко заразиться коронавирусом, потому что россияне возвращаются из отпусков, в общественных местах становится многолюдно, а погода сменяется похолоданием. Об этом Life.ru рассказала врач–эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Она напомнила, что с начала лета заболеваемость ковидом снижалась, но в августе показатели снова стали расти. За неделю с 5 по 11 августа пациентов с таким диагнозом прибавилось в больницах на 24,2%. По словам доктора, ничего необычного в росте числа заболевших нет, потому что все возвращаются с отдыха в города.

К концу лета и осенью заболеваемость растёт — это обычная история для сезонных болезней, в число которых входят грипп, ОРВИ и ковид. Летом происходит скопление людей в общественных местах: на различных фестивалях, у водоёмов, во время празднований дня города. В августе многие возвращаются с дач, отправляются с детьми по магазинам, чтобы подготовиться к учебному году Ольга Уланкина врач–эксперт Лаборатории "Гемотест"

Уланкина добавила, что у коронавируса много штаммов, и постоянно появляются новые: вирус научился быстро изменяться. Например, в России "популярен" штамм омикрон — у него очень высокая заразность, но в большинстве случаев болезнь протекает легко, а иногда вообще без симптомов, поэтому её часто путают с ОРВИ. Обычно лечение длится не дольше недели, подчеркнула медик.

Также, продолжила Уланкина, летом в нашу страну пришёл новый вариант штамма, так называемый FLiRT, пока что он не представляет особой опасности, но врачи продолжают его изучать. Медик напомнила, что не стоит расслабляться в преддверии осени, а лучше заранее готовить свой иммунитет к возможным болезням.

Авторы Андрей Горяничев