Россиянам назвали места – рассадники коронавируса из-за роста числа заражений на 24%
Врач Уланкина объяснила, где летом выше опасность заразиться коронавирусом
В России фиксируется рост случаев заражения ковидом. Обложка © freepik / senivpetro
К концу лета очень легко заразиться коронавирусом, потому что россияне возвращаются из отпусков, в общественных местах становится многолюдно, а погода сменяется похолоданием. Об этом Life.ru рассказала врач–эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.
Она напомнила, что с начала лета заболеваемость ковидом снижалась, но в августе показатели снова стали расти. За неделю с 5 по 11 августа пациентов с таким диагнозом прибавилось в больницах на 24,2%. По словам доктора, ничего необычного в росте числа заболевших нет, потому что все возвращаются с отдыха в города.
К концу лета и осенью заболеваемость растёт — это обычная история для сезонных болезней, в число которых входят грипп, ОРВИ и ковид. Летом происходит скопление людей в общественных местах: на различных фестивалях, у водоёмов, во время празднований дня города. В августе многие возвращаются с дач, отправляются с детьми по магазинам, чтобы подготовиться к учебному году
Уланкина добавила, что у коронавируса много штаммов, и постоянно появляются новые: вирус научился быстро изменяться. Например, в России "популярен" штамм омикрон — у него очень высокая заразность, но в большинстве случаев болезнь протекает легко, а иногда вообще без симптомов, поэтому её часто путают с ОРВИ. Обычно лечение длится не дольше недели, подчеркнула медик.
Также, продолжила Уланкина, летом в нашу страну пришёл новый вариант штамма, так называемый FLiRT, пока что он не представляет особой опасности, но врачи продолжают его изучать. Медик напомнила, что не стоит расслабляться в преддверии осени, а лучше заранее готовить свой иммунитет к возможным болезням.
Ранее Life.ru перечислял симптомы, которые чаще всего встречаются при заражении новыми штаммами коронавируса. При этом в Роспотребнадзоре заверили, что в августе подъём заболеваемости ковидом связан с сезонностью, однако сейчас ситуация находится под полным контролем специалистов.