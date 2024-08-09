Как распознать симптомы коронавируса в 2024 году С приближением осени врачи и эпидемиологи начинают готовиться к волнам ковида, который мутирует и продолжает подрывать здоровье людей. Как вовремя распознать первые симптомы и не оказаться в заложниках у опасной инфекции — в материале Life.ru. 9 августа, 13:31 Главные признаки заболевания ковидом в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Troeva

Новый штамм коронавирусной инфекции накануне осени объявился на Украине. Впервые причиной смерти 80-летней пациентки больницы в Ивано-Франковске стал CoViD-19 FLiRT. В результате лабораторных исследований стало ясно, что это разновидность штамма омикрон.

Согласно недавнему отчёту оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19, наблюдается увеличение заболеваемости в 58 субъектах Российской Федерации. В среднем по России за прошедшую неделю этот показатель увеличился на 28,2%. И раз начался рост заболеваемости, стоит узнать, какие симптомы у “короны” в 2024 году, чтобы быть начеку.

Основные симптомы ковида в 2024 году

Симптоматика коронавирусной инфекции схожа с проявлениями других респираторных заболеваний, что затрудняет постановку точного диагноза без лабораторных исследований. Часто можно наблюдать и такие симптомы: мышечные боли;

нарушение или полная потеря обоняния;

утрата вкусовых ощущений;

затруднённое дыхание.

Инкубационный период SARS-CoV-2 варьируется от 2 до 14 дней, поэтому первые симптомы не возникают сразу после заражения.

Первые симптомы коронавируса

На ранних стадиях коронавируса человек ощущает общую слабость и повышенную утомляемость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

На ранних стадиях при лёгкой форме болезни человек ощущает лишь общую слабость и повышенную утомляемость. Позже к этим признакам добавляются заложенность носа, першение в горле, сухой кашель и повышение температуры тела.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении болезни у пациента могут возникать проблемы с дыханием, ощущаться боль в грудной клетке, наблюдаться спутанность сознания. Высокая температура тела при этом может не снижаться даже после приёма жаропонижающих препаратов. В таких случаях необходимо срочно вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

В редких случаях коронавирусная инфекция может сопровождаться тошнотой, рвотой и диареей, если инфекция распространяется не только на верхние дыхательные пути, но и косвенно затрагивает желудочно-кишечный тракт.

Другие нетипичные симптомы COVID-19 могут включать: головные боли;

кровохарканье;

учащённое сердцебиение;

заложенность грудной клетки.

Симптомы коронавируса у мужчин

В результате проведённых в различных странах исследований установлено, что у мужчин коронавирус протекает в более тяжёлой форме по сравнению с женщинами. У представителей сильного пола чаще наблюдается поражение лёгких, а процент поражения и степень тяжести заболевания — выше. Помимо ранее описанных симптомов, учёные зафиксировали, что некоторые мужчины сообщали о болевых ощущениях в области яичек. Также у них было выявлено снижение концентрации тестостерона в крови. Тем не менее данные особенности нуждаются в дальнейшем изучении, поскольку такие симптомы не являются типичными для всех пациентов-мужчин.

Симптомы коронавируса у женщин

У беременных женщин инфекция протекает сложнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima

Согласно имеющимся данным, женщины в целом переносят коронавирусную инфекцию легче, особенно представительницы молодого и среднего возраста без ожирения и хронических заболеваний. Однако с появлением новых штаммов вируса участились сообщения о тяжёлом течении инфекции и у женщин. Показателен пример известной певицы Максим (Марины Абросимовой), за жизнь которой врачам пришлось бороться несколько месяцев после подключения к аппарату ИВЛ из-за 40% поражения лёгких.

Особое внимание стоит обратить на беременных женщин, у которых инфекция может протекать проблемно, с осложнениями на лёгкие. Это связано с уменьшением дыхательных объёмов из-за растущей матки, а также изменениями процессов метаболизма и гормонального фона. Вместе с тем имеются сведения об успешном лечении будущих матерей и последующем рождении здоровых детей.

Таким образом, хотя в целом женщины переносят COVID-19 легче мужчин, уязвимыми группами являются женщины с сопутствующими заболеваниями и беременные, требующие особого внимания и контроля со стороны медиков.

Симптомы нового коронавируса

Новые штаммы коронавируса усложняют течение болезни, однако между ними набюдается сходство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JHDT Productions

На текущий момент отсутствует однозначная информация, свидетельствующая о том, что мутировавшие штаммы коронавируса приводят к возникновению радикально отличающихся симптомов.

Наблюдаются определённые расхождения в длительности инкубационного периода и степени заразности различных вариантов вируса, однако основные клинические проявления инфекции в целом характеризуются схожими признаками. Потому и у самых новых штаммов коронавируса симптомы идентичны остальным.

Различие симптомов, связанное с разными штаммами, выглядит так: При индийском (дельта) штамме помимо ранее описанных симптомов чаще наблюдаются боль в животе, суставная боль, снижение аппетита, проблемы со слухом, а также возможны тромбозы вен в нижних конечностях, понос, лихорадка.

При инфекции, вызванной британским штаммом, чаще отмечается кашель, боль в горле, ломота в мышцах, сильная слабость, но менее выражены потеря вкуса и обоняния.

Для штамма омикрон из ЮАР и Ботсваны характерно сильное чувство усталости, а остальные симптомы схожи с гриппом: сухой кашель, лихорадка, повышенное потоотделение, ломота в теле. Более тяжёлое течение при заражении омикрон-штаммом пока не подтверждается.

Коронавирус без симптомов — как понять, что заболел

Возможность выявления коронавирусной инфекции без наличия явных симптомов напрямую зависит от проведения специальных лабораторных исследований. Например, ПЦР-тестирование слизи из дыхательных путей либо анализ крови на наличие антител могут продемонстрировать признаки заражения даже при отсутствии очевидных клинических проявлений. Так, определение антител класса М в крови может указывать на острую фазу заболевания, в то время как обнаружение антител класса IgG свидетельствует о перенесённой ранее бессимптомной инфекции, в результате которой организм уже выработал защитный иммунитет.

Авторы Андрей Ананьев