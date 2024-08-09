Как распознать симптомы коронавируса в 2024 году
С приближением осени врачи и эпидемиологи начинают готовиться к волнам ковида, который мутирует и продолжает подрывать здоровье людей. Как вовремя распознать первые симптомы и не оказаться в заложниках у опасной инфекции — в материале Life.ru.
Главные признаки заболевания ковидом в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Troeva
Новый штамм коронавирусной инфекции накануне осени объявился на Украине. Впервые причиной смерти 80-летней пациентки больницы в Ивано-Франковске стал CoViD-19 FLiRT. В результате лабораторных исследований стало ясно, что это разновидность штамма омикрон.
Согласно недавнему отчёту оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19, наблюдается увеличение заболеваемости в 58 субъектах Российской Федерации. В среднем по России за прошедшую неделю этот показатель увеличился на 28,2%. И раз начался рост заболеваемости, стоит узнать, какие симптомы у “короны” в 2024 году, чтобы быть начеку.
Основные симптомы ковида в 2024 году
Симптоматика коронавирусной инфекции схожа с проявлениями других респираторных заболеваний, что затрудняет постановку точного диагноза без лабораторных исследований. Часто можно наблюдать и такие симптомы:
- мышечные боли;
- нарушение или полная потеря обоняния;
- утрата вкусовых ощущений;
- затруднённое дыхание.
Инкубационный период SARS-CoV-2 варьируется от 2 до 14 дней, поэтому первые симптомы не возникают сразу после заражения.
Первые симптомы коронавируса
На ранних стадиях коронавируса человек ощущает общую слабость и повышенную утомляемость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge
На ранних стадиях при лёгкой форме болезни человек ощущает лишь общую слабость и повышенную утомляемость. Позже к этим признакам добавляются заложенность носа, першение в горле, сухой кашель и повышение температуры тела.
При среднетяжёлом и тяжёлом течении болезни у пациента могут возникать проблемы с дыханием, ощущаться боль в грудной клетке, наблюдаться спутанность сознания. Высокая температура тела при этом может не снижаться даже после приёма жаропонижающих препаратов. В таких случаях необходимо срочно вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
В редких случаях коронавирусная инфекция может сопровождаться тошнотой, рвотой и диареей, если инфекция распространяется не только на верхние дыхательные пути, но и косвенно затрагивает желудочно-кишечный тракт.
Другие нетипичные симптомы COVID-19 могут включать:
- головные боли;
- кровохарканье;
- учащённое сердцебиение;
- заложенность грудной клетки.
Симптомы коронавируса у мужчин
В результате проведённых в различных странах исследований установлено, что у мужчин коронавирус протекает в более тяжёлой форме по сравнению с женщинами. У представителей сильного пола чаще наблюдается поражение лёгких, а процент поражения и степень тяжести заболевания — выше. Помимо ранее описанных симптомов, учёные зафиксировали, что некоторые мужчины сообщали о болевых ощущениях в области яичек. Также у них было выявлено снижение концентрации тестостерона в крови. Тем не менее данные особенности нуждаются в дальнейшем изучении, поскольку такие симптомы не являются типичными для всех пациентов-мужчин.
Симптомы коронавируса у женщин
У беременных женщин инфекция протекает сложнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima
Согласно имеющимся данным, женщины в целом переносят коронавирусную инфекцию легче, особенно представительницы молодого и среднего возраста без ожирения и хронических заболеваний. Однако с появлением новых штаммов вируса участились сообщения о тяжёлом течении инфекции и у женщин. Показателен пример известной певицы Максим (Марины Абросимовой), за жизнь которой врачам пришлось бороться несколько месяцев после подключения к аппарату ИВЛ из-за 40% поражения лёгких.
Особое внимание стоит обратить на беременных женщин, у которых инфекция может протекать проблемно, с осложнениями на лёгкие. Это связано с уменьшением дыхательных объёмов из-за растущей матки, а также изменениями процессов метаболизма и гормонального фона. Вместе с тем имеются сведения об успешном лечении будущих матерей и последующем рождении здоровых детей.
Таким образом, хотя в целом женщины переносят COVID-19 легче мужчин, уязвимыми группами являются женщины с сопутствующими заболеваниями и беременные, требующие особого внимания и контроля со стороны медиков.
Симптомы нового коронавируса
Новые штаммы коронавируса усложняют течение болезни, однако между ними набюдается сходство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JHDT Productions
На текущий момент отсутствует однозначная информация, свидетельствующая о том, что мутировавшие штаммы коронавируса приводят к возникновению радикально отличающихся симптомов.
Наблюдаются определённые расхождения в длительности инкубационного периода и степени заразности различных вариантов вируса, однако основные клинические проявления инфекции в целом характеризуются схожими признаками. Потому и у самых новых штаммов коронавируса симптомы идентичны остальным.
Различие симптомов, связанное с разными штаммами, выглядит так:
- При индийском (дельта) штамме помимо ранее описанных симптомов чаще наблюдаются боль в животе, суставная боль, снижение аппетита, проблемы со слухом, а также возможны тромбозы вен в нижних конечностях, понос, лихорадка.
- При инфекции, вызванной британским штаммом, чаще отмечается кашель, боль в горле, ломота в мышцах, сильная слабость, но менее выражены потеря вкуса и обоняния.
- Для штамма омикрон из ЮАР и Ботсваны характерно сильное чувство усталости, а остальные симптомы схожи с гриппом: сухой кашель, лихорадка, повышенное потоотделение, ломота в теле. Более тяжёлое течение при заражении омикрон-штаммом пока не подтверждается.
Коронавирус без симптомов — как понять, что заболел
Возможность выявления коронавирусной инфекции без наличия явных симптомов напрямую зависит от проведения специальных лабораторных исследований. Например, ПЦР-тестирование слизи из дыхательных путей либо анализ крови на наличие антител могут продемонстрировать признаки заражения даже при отсутствии очевидных клинических проявлений. Так, определение антител класса М в крови может указывать на острую фазу заболевания, в то время как обнаружение антител класса IgG свидетельствует о перенесённой ранее бессимптомной инфекции, в результате которой организм уже выработал защитный иммунитет.