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Как распознать симптомы коронавируса в 2024 году

С приближением осени врачи и эпидемиологи начинают готовиться к волнам ковида, который мутирует и продолжает подрывать здоровье людей. Как вовремя распознать первые симптомы и не оказаться в заложниках у опасной инфекции — в материале Life.ru.

9 августа, 13:31
Главные признаки заболевания ковидом в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Troeva

Главные признаки заболевания ковидом в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alina Troeva

Новый штамм коронавирусной инфекции накануне осени объявился на Украине. Впервые причиной смерти 80-летней пациентки больницы в Ивано-Франковске стал CoViD-19 FLiRT. В результате лабораторных исследований стало ясно, что это разновидность штамма омикрон.

Согласно недавнему отчёту оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19, наблюдается увеличение заболеваемости в 58 субъектах Российской Федерации. В среднем по России за прошедшую неделю этот показатель увеличился на 28,2%. И раз начался рост заболеваемости, стоит узнать, какие симптомы у “короны” в 2024 году, чтобы быть начеку.

Основные симптомы ковида в 2024 году

Симптоматика коронавирусной инфекции схожа с проявлениями других респираторных заболеваний, что затрудняет постановку точного диагноза без лабораторных исследований. Часто можно наблюдать и такие симптомы:

  • мышечные боли;
  • нарушение или полная потеря обоняния;
  • утрата вкусовых ощущений;
  • затруднённое дыхание.

Инкубационный период SARS-CoV-2 варьируется от 2 до 14 дней, поэтому первые симптомы не возникают сразу после заражения.

Первые симптомы коронавируса

На ранних стадиях коронавируса человек ощущает общую слабость и повышенную утомляемость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

На ранних стадиях коронавируса человек ощущает общую слабость и повышенную утомляемость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

На ранних стадиях при лёгкой форме болезни человек ощущает лишь общую слабость и повышенную утомляемость. Позже к этим признакам добавляются заложенность носа, першение в горле, сухой кашель и повышение температуры тела.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении болезни у пациента могут возникать проблемы с дыханием, ощущаться боль в грудной клетке, наблюдаться спутанность сознания. Высокая температура тела при этом может не снижаться даже после приёма жаропонижающих препаратов. В таких случаях необходимо срочно вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

В редких случаях коронавирусная инфекция может сопровождаться тошнотой, рвотой и диареей, если инфекция распространяется не только на верхние дыхательные пути, но и косвенно затрагивает желудочно-кишечный тракт.

Другие нетипичные симптомы COVID-19 могут включать:

  • головные боли;
  • кровохарканье;
  • учащённое сердцебиение;
  • заложенность грудной клетки.

Симптомы коронавируса у мужчин

В результате проведённых в различных странах исследований установлено, что у мужчин коронавирус протекает в более тяжёлой форме по сравнению с женщинами. У представителей сильного пола чаще наблюдается поражение лёгких, а процент поражения и степень тяжести заболевания — выше. Помимо ранее описанных симптомов, учёные зафиксировали, что некоторые мужчины сообщали о болевых ощущениях в области яичек. Также у них было выявлено снижение концентрации тестостерона в крови. Тем не менее данные особенности нуждаются в дальнейшем изучении, поскольку такие симптомы не являются типичными для всех пациентов-мужчин.

Симптомы коронавируса у женщин

У беременных женщин инфекция протекает сложнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima

У беременных женщин инфекция протекает сложнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / illustrissima

Согласно имеющимся данным, женщины в целом переносят коронавирусную инфекцию легче, особенно представительницы молодого и среднего возраста без ожирения и хронических заболеваний. Однако с появлением новых штаммов вируса участились сообщения о тяжёлом течении инфекции и у женщин. Показателен пример известной певицы Максим (Марины Абросимовой), за жизнь которой врачам пришлось бороться несколько месяцев после подключения к аппарату ИВЛ из-за 40% поражения лёгких.

Особое внимание стоит обратить на беременных женщин, у которых инфекция может протекать проблемно, с осложнениями на лёгкие. Это связано с уменьшением дыхательных объёмов из-за растущей матки, а также изменениями процессов метаболизма и гормонального фона. Вместе с тем имеются сведения об успешном лечении будущих матерей и последующем рождении здоровых детей.

Таким образом, хотя в целом женщины переносят COVID-19 легче мужчин, уязвимыми группами являются женщины с сопутствующими заболеваниями и беременные, требующие особого внимания и контроля со стороны медиков.

Симптомы нового коронавируса

Новые штаммы коронавируса усложняют течение болезни, однако между ними набюдается сходство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JHDT Productions

Новые штаммы коронавируса усложняют течение болезни, однако между ними набюдается сходство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JHDT Productions

На текущий момент отсутствует однозначная информация, свидетельствующая о том, что мутировавшие штаммы коронавируса приводят к возникновению радикально отличающихся симптомов.

Наблюдаются определённые расхождения в длительности инкубационного периода и степени заразности различных вариантов вируса, однако основные клинические проявления инфекции в целом характеризуются схожими признаками. Потому и у самых новых штаммов коронавируса симптомы идентичны остальным.

Различие симптомов, связанное с разными штаммами, выглядит так:

  • При индийском (дельта) штамме помимо ранее описанных симптомов чаще наблюдаются боль в животе, суставная боль, снижение аппетита, проблемы со слухом, а также возможны тромбозы вен в нижних конечностях, понос, лихорадка.
  • При инфекции, вызванной британским штаммом, чаще отмечается кашель, боль в горле, ломота в мышцах, сильная слабость, но менее выражены потеря вкуса и обоняния.
  • Для штамма омикрон из ЮАР и Ботсваны характерно сильное чувство усталости, а остальные симптомы схожи с гриппом: сухой кашель, лихорадка, повышенное потоотделение, ломота в теле. Более тяжёлое течение при заражении омикрон-штаммом пока не подтверждается.

Коронавирус без симптомов — как понять, что заболел

Возможность выявления коронавирусной инфекции без наличия явных симптомов напрямую зависит от проведения специальных лабораторных исследований. Например, ПЦР-тестирование слизи из дыхательных путей либо анализ крови на наличие антител могут продемонстрировать признаки заражения даже при отсутствии очевидных клинических проявлений. Так, определение антител класса М в крови может указывать на острую фазу заболевания, в то время как обнаружение антител класса IgG свидетельствует о перенесённой ранее бессимптомной инфекции, в результате которой организм уже выработал защитный иммунитет.

Специалист по особо опасным инфекциям озвучил "ковидопрогноз" на будущую осень
Специалист по особо опасным инфекциям озвучил "ковидопрогноз" на будущую осень
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев
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