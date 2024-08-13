В Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости ковидом

В Роспотребнадзоре заявили, что подъём заболеваемости CoViD-19 связан с сезонностью. Однако в России ситуация находится под полным контролем.

"Подъём заболеваемости CoViD-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы", — объяснили в ведомстве.