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13 августа, 18:31

В Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости ковидом

Роспотребнадзор: На рост заболеваемости коронавирусом повлияла сезонность

В Роспотребнадзоре заявили, что подъём заболеваемости CoViD-19 связан с сезонностью. Однако в России ситуация находится под полным контролем.

"Подъём заболеваемости CoViD-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы", — объяснили в ведомстве.

В это время большинство людей возвращаются к работе и учёбе, также увеличивается число контактов в общественных местах.

Вирусолог на фоне роста заболеваемости ковидом оценил вероятность новой пандемии
Вирусолог на фоне роста заболеваемости ковидом оценил вероятность новой пандемии

Напомним, 6 августа сообщалось, что количество инфицированных в РФ выросло почти на 30% за неделю. Эксперты рассказали, какие симптомы чаще всего встречаются при заражении новыми штаммами коронавируса.

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Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

Мария Любицкая
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