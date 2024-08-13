В Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости ковидом
Роспотребнадзор: На рост заболеваемости коронавирусом повлияла сезонность
В Роспотребнадзоре заявили, что подъём заболеваемости CoViD-19 связан с сезонностью. Однако в России ситуация находится под полным контролем.
"Подъём заболеваемости CoViD-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы", — объяснили в ведомстве.
В это время большинство людей возвращаются к работе и учёбе, также увеличивается число контактов в общественных местах.
Напомним, 6 августа сообщалось, что количество инфицированных в РФ выросло почти на 30% за неделю. Эксперты рассказали, какие симптомы чаще всего встречаются при заражении новыми штаммами коронавируса.
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