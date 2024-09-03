Ковид жив, «кракен», «пирола» и «флирт»: Какие симптомы у новых штаммов коронавируса Какие штаммы коронавируса появились в России летом 2024 года, как распознать, что вы заболели именно COVID-19, и для кого ковид остаётся опасным заболеванием. 2 сентября, 21:09 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

После 2022 года, когда все вышли с удалёнки и закончилась пандемия ковида, вирус никуда не исчез, он продолжает циркулировать среди людей и то и дело мутирует, вызывая новые вспышки заболевания.

Заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю августа выросла в несколько раз. Если в июле речь шла о 5,43 тысячи случаев, то к концу августа заболевших стало больше 18 тысяч. Специалисты Министерства здравоохранения связывают этот факт с сезонным подъёмом заболеваемости. Люди стали возвращаться с отдыха, готовить детей к школе, их количество в общественных местах увеличилось. Факт остаётся фактом: подцепить ковид довольно легко. Более того — настоящий подъём заболеваемости вирусными инфекциями ещё впереди.

Какие вирусы COVID-19 «ходят» в России в 2024 году

В России до сих пор встречаются штамм ковида «омикрон» и его подвиды «эрис» и «пирола». Никуда с 2022 года не исчез штамм «кракен». Кроме того, врачи предупреждают о появлении в 2024 году нового штамма COVID-19 под названием FliRT – «флирт».

Это довольно новый штамм. Он считается ещё более вирулентным, чем предшественники, и легко передаётся от человека к человеку. Например, в середине лета 2024 года серьёзная вспышка заболевания возникла в Восточной Европе.

Новые симптомы ковида 2024

Собственно, в любом случае это всё тот же ковид. Штамм «пирола» впервые был замечен в начале 2023 года во Франции. Врачи отмечали, что он быстро распространяется, но имеет низкую летальность. Его симптомы схожи с симптомами других штаммов ковида. Это температура, сильная головная боль, одышка, миалгия, расстройство пищеварения. «Пирола» — разновидность штамма «омикрон». Поэтому потеря обоняния встречается редко. Особенностью «пиролы» считают умение обходить иммунитет, сформировавшийся после прививки или перенесённого заболевания.

Штамм ковида «пирола» впервые был замечен в начале 2023 года во Франции, он быстро распространяется, но имеет низкую летальность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Симптомом штамма ковида «эриса» считается сильная головная боль и светобоязнь. На второй или третий день появляются тяжесть в груди, затруднение дыхания, жар. Температура поднимается выше 38 градусов и не сбивается.

Вариант «кракен» отличается тем, что поражает верхние дыхательные пути. Симптомами штамма считается длительное першение и боль в горле, кашель, чихание. У детей вирус поражает бронхи и вызывает сыпь по всему телу. Однако врачи с облегчением констатируют, что «кракен» редко «опускается» в лёгкие.

Новый вариант ковида FliRT («флирт»), появившийся в России в мае 2024 года, сначала вызвал у россиян панику. Кто-то написал, что от этого штамма «отнимаются руки и ноги». Но оказалось, что вариант коронавируса FliRT отличается ещё более лёгким течением, чем «омикрон» или «пирола».

Во-первых, против него эффективны антитела. Если человек был привит или переболел коронавирусом ранее в течение года, бояться нечего. А во-вторых, больших особенностей «флирт» не имеет, симптомы всё те же: головная боль, боль в мышцах, першение в горле, резь в глазах, кашель.

Врачи отмечают, что главной особенностью ковида, отличающей его от других вирусных заболеваний, является сильная слабость. Ещё один новый симптом ковида, который отмечают сами пациенты: сухой, лающий кашель. Актуальными остаются потеря обоняния и вкуса.

Для каких пациентов ковид остаётся угрозой

Если человек был привит или переболел коронавирусом ранее в течение года, бояться нечего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Несмотря на то что иммунитет большинства людей научился справляться с ковидом, заболевшие всё ещё продолжают умирать. Он остается опасным для следующих категорий пациентов:

онкологических больных,

аллергиков,

астматиков,

диабетиков,

пациентов с хроническими заболеваниями,

пожилых людей с ослабленным иммунитетом.

Как уберечься от коронавируса

Поскольку вирус мутирует быстро и научился обходить защиту, появляющуюся после прививок, главным фактором становится профилактика. Тем, кто находится в зоне риска и хочет уберечься от вируса, следует носить маски в общественных местах, избегать скопления людей, почаще мыть руки и проветривать помещение. Ну и конечно, заниматься собственным здоровьем: больше двигаться, чаще находиться на свежем воздухе, правильно питаться.

Что делать, если у вас коронавирус

Тут медики едины во мнении. Самолечением заниматься не надо. Если вы обнаружили у себя первые признаки коронавируса, следует обратиться к врачу или вызвать его на дом. Правильное лечение поможет предотвратить осложнение и сохранить здоровье. А неправильное — может привести к необратимым последствиям.

Авторы Майя Новик