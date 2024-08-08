Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 22:19

На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма ковида FLiRT

В Ивано-Франковской области Украины от нового штамма коронавируса умерла женщина

На Украине впервые зафиксирована смерть от нового штамма CoViD-19 FLiRT. Как заявил генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Незалежной Руслан Савчук, в Ивано-Франковской области, расположенной на западе страны, скончалась 80-летняя женщина.

Как выяснилось, женщина попала в терапевтическое отделение, однако спустя несколько дней её состояние резко ухудшилось. По результатам лабораторных исследований было установлено, что в её организме присутствовал субвариант FLiRT, который является разновидностью штамма Omicron.

Важно отметить, что пациентка страдала от ряда хронических заболеваний, включая сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца, что могло способствовать тяжёлому течению болезни.

"Исчезает на наших глазах": В Польше сообщили о новой беде Украины
"Исчезает на наших глазах": В Польше сообщили о новой беде Украины

Ранее врач-невролог сообщила, что заболеваемость CoViD-19 в России этим летом не достигала абсолютного нуля, и хотя случаи заражения наблюдались, их количество было меньше, чем в холодное время года. По её словам, в начале лета заболеваемость снизилась до минимума, но с середины июля показатели начали расти, достигнув текущего уровня в 5,43 на 100 тысяч населения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Украина
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров