На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма ковида FLiRT
В Ивано-Франковской области Украины от нового штамма коронавируса умерла женщина
На Украине впервые зафиксирована смерть от нового штамма CoViD-19 FLiRT. Как заявил генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Незалежной Руслан Савчук, в Ивано-Франковской области, расположенной на западе страны, скончалась 80-летняя женщина.
Как выяснилось, женщина попала в терапевтическое отделение, однако спустя несколько дней её состояние резко ухудшилось. По результатам лабораторных исследований было установлено, что в её организме присутствовал субвариант FLiRT, который является разновидностью штамма Omicron.
Важно отметить, что пациентка страдала от ряда хронических заболеваний, включая сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца, что могло способствовать тяжёлому течению болезни.
Ранее врач-невролог сообщила, что заболеваемость CoViD-19 в России этим летом не достигала абсолютного нуля, и хотя случаи заражения наблюдались, их количество было меньше, чем в холодное время года. По её словам, в начале лета заболеваемость снизилась до минимума, но с середины июля показатели начали расти, достигнув текущего уровня в 5,43 на 100 тысяч населения.
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