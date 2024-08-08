На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма ковида FLiRT

Как выяснилось, женщина попала в терапевтическое отделение, однако спустя несколько дней её состояние резко ухудшилось. По результатам лабораторных исследований было установлено, что в её организме присутствовал субвариант FLiRT, который является разновидностью штамма Omicron.

Ранее врач-невролог сообщила, что заболеваемость CoViD-19 в России этим летом не достигала абсолютного нуля, и хотя случаи заражения наблюдались, их количество было меньше, чем в холодное время года. По её словам, в начале лета заболеваемость снизилась до минимума, но с середины июля показатели начали расти, достигнув текущего уровня в 5,43 на 100 тысяч населения.