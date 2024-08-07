Польский портал Interia описал тревожную картину демографического кризиса на Украине, освещая катастрофические последствия текущих событий для страны. Согласно последним данным, рождаемость на территории Незалежной стремительно снижается, уже достигнув уровня ниже того, что наблюдалось в самый разгар пандемии CoViD-19.

Тревожные цифры говорят сами за себя: за первые полгода 2024 года на каждые три смерти приходился лишь один новорождённый. В Черниговской и Сумской областях зафиксированы самые низкие показатели рождаемости, в то время как Днепропетровская и Харьковская области страдают от высокой смертности. Эти данные свидетельствуют о том, что масштабный вооружённый конфликт оказывает разрушительное воздействие на демографическую ситуацию в стране.

Такое положение дел ставит под сомнение будущее страны и требует срочного вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

"Украина исчезает на наших глазах. <…> Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооружённым конфликтом, опустошает Украину," — резюмируют журналисты.