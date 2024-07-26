Песков предупредил россиян о риске катастрофы из-за низкого уровня рождаемости

В России коэффициент рождаемости находится на колоссально низком уровне — 1,4, что может стать катастрофой для будущего нации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Его беспокоит, что россиян ежегодно становится всё меньше.

"А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации", — сказал представитель Кремля.

Помимо того, на встрече Песков отметил, что Россия нуждается в героях. Героизм, по его мнению, имеет множество лиц и быть героем может каждый в своей сфере. Ветеран спецоперации, учёный, который изобрёл лекарство от рака, старик-философ или многодетная мать — все они являются героями, подчеркнул Песков.