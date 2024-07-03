Путин в преддверии Дня семьи назвал улучшение демографии приоритетной задачей

Президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев, обеспечение достойного качества жизни российских семей являются приоритетными задачами.

"Всегда, во все времена семья была и остаётся надёжной опорой для каждого человека. Именно дома, в семейной атмосфере, во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближних, о своих детях и родителях, воспитание подрастающих поколений, ответственность за судьбу Отечества", — указал президент, поздравляя организаторов, участников и гостей концерта в Кремлёвском дворце с наступающим Днём семьи, любви и верности.

Он отметил, что к празднику в этом году в России запланированы выставки, экскурсии, мастер-классы, а также другие события, направленные на сплочение семей. Особое внимание в списке мероприятий, по словам Путина, занимает сегодняшний концерт в Кремле.

Напомним, 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Путин подписал указ об установлении этого дня 28 июня 2022 года. Отметим, что праздник учредили в России в 2008 году. С тех пор он отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Главные торжества проходят в Муроме — проводятся концерты и ярмарки. Символом праздника считается ромашка.