День семьи, любви и верности может стать выходным в России

День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, может стать выходным. С такой инициативой выступила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Соответствующее обращение, направленное на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, есть в распоряжении РИА "Новости".

"B Комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днём для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи", — указала Останина в письме.

Как пояснила парламентарий, введение данной меры не повлияет на производительность труда в стране. Она напомнила, что основная часть многодетных мам не работает.