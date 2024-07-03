День семьи, любви и верности может стать выходным в России
Депутат ГД Останина предложила сделать 8 июля выходным для многодетных семей
День семьи, любви и верности может стать выходным. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY
День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, может стать выходным. С такой инициативой выступила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Соответствующее обращение, направленное на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, есть в распоряжении РИА "Новости".
"B Комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днём для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи", — указала Останина в письме.
Как пояснила парламентарий, введение данной меры не повлияет на производительность труда в стране. Она напомнила, что основная часть многодетных мам не работает.
Напомним, что День семьи, любви и верности отмечается в стране официально с 2022 года. День семьи, любви и верности учредили в России в 2008 году. С тех пор праздник отмечается 8 июля и приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Главные торжества проходят в Муроме — проводятся концерты и ярмарки. Символом праздника считается ромашка.