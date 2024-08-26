Россиян призвали не заниматься самолечением ковида

Некоторые люди уверены, что они лучше врачей знают всё о своём организме, поэтому вместо посещения специалистов предпочитают заниматься самолечением. Однако это крайне опасно, особенно в случае с коронавирусом.

Одну из главных опасностей в интервью телеканалу «Звезда» раскрыла терапевт Татьяна Романенко. По её словам, люди, занимающиеся самолечением ковида, начинают представлять угрозу не только себе, но и окружающим, плодя более агрессивных микробов.

«Есть категория пациентов, которые тест прошли, у них выявилась корона, они занимаются самолечением, начинают принимать антибиотики на всякий случай. Антибактериальные препараты на вирус не действуют, болезнь идёт своим чередом», — возмутилась эксперт.