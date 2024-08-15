Российские учёные нашли коронавирусы из Европы и Азии у летучих мышей в Сибири
Летучая мышь в руках биолога. Обложка © Новости Томского государственного университета
Сибирь рискует стать "плавильным котлом" для эволюции коронавирусов из-за летучих мышей, уверены учёные из Томского и Дагестанского государственных университетов, а также из института вирусологии "Вектор". Биологи впервые обнаружили в организме рукокрылых возбудителей болезней из разных уголков континента, собрав образцы в Кузбассе, на Алтае и в высокогорьях Кавказа. Итоги исследования озвучила пресс-служба ТГУ.
Эксперты выяснили, что обитающие в Сибири кровососущие имеют коронавирусы, которые схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Это открытие позволяет сделать вывод об одновременной циркуляции внеклеточных агентов внутри целых популяций летучих мышей. Животные заражают друг друга при укусах или спаривании, давая вирусам возможность создавать всё новые и новые вариации.
"Сегодня многие уже не вспоминают о пандемии коронавируса SARS-Cov-2. <…> Вместе с тем вирусам не важно, помните вы о них или нет, процесс их эволюции непрерывен. Цель эволюции любого вируса — заразить как можно больше организмов. Если в промежутке между вспышками инфекций или появлением новых возбудителей ничего не делать, то следующая из них может стать последней", — приводится заявление автора исследования, доцента ДГУ Александра Жигалина.
А тем временем Всемирная организация здравоохранения забила тревогу из-за вспышки оспы обезьян в Африке. Изначально поступали сообщения о единичных случаях, но сегодня болезнь диагностирована у свыше 14 тысяч человек, более 500 из них скончались. В России угрозы её распространения на сегодняшний день нет.