Российские учёные нашли коронавирусы из Европы и Азии у летучих мышей в Сибири

Сибирь рискует стать "плавильным котлом" для эволюции коронавирусов из-за летучих мышей, уверены учёные из Томского и Дагестанского государственных университетов, а также из института вирусологии "Вектор". Биологи впервые обнаружили в организме рукокрылых возбудителей болезней из разных уголков континента, собрав образцы в Кузбассе, на Алтае и в высокогорьях Кавказа. Итоги исследования озвучила пресс-служба ТГУ.

Эксперты выяснили, что обитающие в Сибири кровососущие имеют коронавирусы, которые схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Это открытие позволяет сделать вывод об одновременной циркуляции внеклеточных агентов внутри целых популяций летучих мышей. Животные заражают друг друга при укусах или спаривании, давая вирусам возможность создавать всё новые и новые вариации.