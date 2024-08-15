Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения в РФ оспы обезьян

Угрозы распространения оспы обезьян на территории России нет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет", — сообщили журналистам в ведомстве.

В пограничных пунктах в рамках федерального проекта "Санитарный щит" ведётся усиленный санитарно-карантинный контроль, добавили в Роспотребнадзоре. Для выявления граждан с признаками инфекций, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, используется система "Периметр"

На сегодняшний день в РФ в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях. В адрес затронутых эпидемией стран Африки, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней подготовлены предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов.