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15 августа, 01:20

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения в РФ оспы обезьян

Угрозы распространения оспы обезьян на территории России нет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет", — сообщили журналистам в ведомстве.

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В пограничных пунктах в рамках федерального проекта "Санитарный щит" ведётся усиленный санитарно-карантинный контроль, добавили в Роспотребнадзоре. Для выявления граждан с признаками инфекций, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, используется система "Периметр"

На сегодняшний день в РФ в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях. В адрес затронутых эпидемией стран Африки, а также в Африканский центр по контролю и профилактике болезней подготовлены предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов.

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Напомним, ВОЗ признала вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Всемирная организация здравоохранения уже разработала региональный план по купированию угрозы стоимостью 15 миллионов долларов, рассказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Артур Лапсаков
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