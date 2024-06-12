Смертоносная оспа обезьян распространяется в ЮАР
Минздрав ЮАР сообщил о пяти случаях оспы обезьян, один пациент умер
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) скончался человек, заразившийся оспой обезьян. Об этом сообщил глава Минздрава страны Джо Паахла.
"В ЮАР зарегистрированы в общей сложности пять подтверждённых случаев и одна смерть", — говорится в пресс-релизе министра.
По его словам, все заразившиеся — мужчины в возрасте от 30 до 39 лет. При этом ни один из них в последнее время не был в странах, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.
Оспа обезьян — вирусное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов. Затем тело покрывается сыпью в виде пятен, которые впоследствии превращаются в пузырьки. После их вскрытия образуются язвы, а когда они заживают, появляются корочки, со временем становящиеся рубцами. В случае лёгкого течения болезнь проходит сама и длится от двух до трёх недель.
Ранее сообщалось, что в Париже был выявлен случай заражения лихорадкой Ласса. Это инфекционное заболевание, которое характеризуется тяжёлым течением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, ЦНС, миокардитом, геморрагическим синдромом. Переносчиками лихорадки Ласса считаются грызуны, заболевание часто протекает бессимптомно.