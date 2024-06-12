Смертоносная оспа обезьян распространяется в ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) скончался человек, заразившийся оспой обезьян. Об этом сообщил глава Минздрава страны Джо Паахла.

"В ЮАР зарегистрированы в общей сложности пять подтверждённых случаев и одна смерть", — говорится в пресс-релизе министра.

По его словам, все заразившиеся — мужчины в возрасте от 30 до 39 лет. При этом ни один из них в последнее время не был в странах, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов. Затем тело покрывается сыпью в виде пятен, которые впоследствии превращаются в пузырьки. После их вскрытия образуются язвы, а когда они заживают, появляются корочки, со временем становящиеся рубцами. В случае лёгкого течения болезнь проходит сама и длится от двух до трёх недель.