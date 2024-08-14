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14 августа, 20:05

ВОЗ забила тревогу из-за вспышки смертельной болезни в Африке

ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

Заседание чрезвычайного комитета ВОЗ. Обложка © X / World Health Organization

Заседание чрезвычайного комитета ВОЗ. Обложка © X / World Health Organization

Стремительное распространение оспы обезьян на территории Африки — есть не что иное, как чрезвычайная ситуация в области международного здравоохранения. Соответствующий вывод по итогам заседания профильного комитета ВОЗ сделал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня чрезвычайный комитет провёл встречу и порекомендовал мне [заявить], что в соответствии с мнением его членов происходящее представляет собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении международного значения. Я принял эту рекомендацию", — отметил Гебрейесус.

По его словам, борьба с вспышкой оспы обезьян требует скоординированных ответных мер. Всемирная организация здравоохранения уже разработала региональный план по купированию угрозы стоимостью 15 миллионов долларов. Большую часть из этих средств ВОЗ планирует попросить у доноров.

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О распространении оспы обезьян ещё в середине июня заявил Минздрав Южно-Африканской Республики. Изначально сообщалось о пяти случаях заболевания и минимум двух жертвах. Сегодня же неутешительный диагноз вынесен свыше 14 тысячам пациентов, 524 из них скончались.

Илья Пушкарев
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