ВОЗ забила тревогу из-за вспышки смертельной болезни в Африке

Стремительное распространение оспы обезьян на территории Африки — есть не что иное, как чрезвычайная ситуация в области международного здравоохранения. Соответствующий вывод по итогам заседания профильного комитета ВОЗ сделал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня чрезвычайный комитет провёл встречу и порекомендовал мне [заявить], что в соответствии с мнением его членов происходящее представляет собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении международного значения. Я принял эту рекомендацию", — отметил Гебрейесус.

По его словам, борьба с вспышкой оспы обезьян требует скоординированных ответных мер. Всемирная организация здравоохранения уже разработала региональный план по купированию угрозы стоимостью 15 миллионов долларов. Большую часть из этих средств ВОЗ планирует попросить у доноров.