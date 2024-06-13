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13 июня, 09:32

В ЮАР скончался ещё один пациент, заразившийся оспой обезьян

Минздрав ЮАР сообщил о втором случае смерти заразившегося оспой обезьян

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зарегистрировали уже второй случай смерти от оспы обезьян. Об этом сообщает телеканал eNCA, ссылаясь на Министерство здравоохранения страны.

"Количество умерших от оспы обезьян в Южной Африке возросло до двух", — говорится в сообщении.

Уточняется, что у пациента наблюдались такие симптомы, как головная боль, усталость, язвы во рту, боль в горле и мышцах. По сведениям местного Минздрава, больной умер в тот день, когда пришли результаты анализов.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфоузлов. Тело больного в таком случае покрывается сыпью в виде пятен, которые впоследствии превращаются в пузырьки. Как только они вскрываются, то образуются язвы, а когда ранки заживают, появляются корочки, со временем становящиеся рубцами.

Мужчину с подозрением на обезьянью оспу госпитализировали в Подмосковье
Мужчину с подозрением на обезьянью оспу госпитализировали в Подмосковье

Напомним, накануне сообщалось, что в ЮАР зарегистрировали в общей сложности пять подтверждённых случаев оспы обезьян, один из них — смертельный. Известно, что все заразившиеся — мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fuss Sergey

Дарья Нарыкова
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