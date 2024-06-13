В ЮАР скончался ещё один пациент, заразившийся оспой обезьян

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зарегистрировали уже второй случай смерти от оспы обезьян. Об этом сообщает телеканал eNCA, ссылаясь на Министерство здравоохранения страны.

"Количество умерших от оспы обезьян в Южной Африке возросло до двух", — говорится в сообщении.

Уточняется, что у пациента наблюдались такие симптомы, как головная боль, усталость, язвы во рту, боль в горле и мышцах. По сведениям местного Минздрава, больной умер в тот день, когда пришли результаты анализов.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфоузлов. Тело больного в таком случае покрывается сыпью в виде пятен, которые впоследствии превращаются в пузырьки. Как только они вскрываются, то образуются язвы, а когда ранки заживают, появляются корочки, со временем становящиеся рубцами.