Мужчину с подозрением на обезьянью оспу госпитализировали в Подмосковье
В инфекционное отделение центральной городской больницы Домодедова госпитализировали 36-летнего мужчину с подозрением на редкую болезнь — обезьянью оспу. Пациент жаловался на повышенную температуру и оспины на руках и ногах, которые являются характерным симптомом этого заболевания.
Как выяснил сайт MK.ru, мужчина обратился в медучреждение вечером 22 мая с жалобой на ухудшающееся в течение последних нескольких дней самочувствие. При осмотре медики нашли у него на конечностях и в паху небольшие высыпания и зафиксировали повышенную температуру. После этого пациента госпитализировали в другую больницу, где у него взяли кровь на анализ и провели ПЦР-диагностику. Сейчас заболевший находится на карантине в изолированной палате, врачи ждут результатов анализов.
Медики считают, что мужчина мог заразиться половым путём от человека с оспой обезьян. Сам заболевший при этом с тем, что это произошло в результате интимной близости, не спорит. Однако вот виновника своей болезни назвать не может — говорит, что не знает, от кого мог заразиться.
В мае 2023 года ВОЗ сообщила об отмене режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян, который вводился в 2022 году, когда заболевание обнаружилось у британца, возвратившегося из Нигерии. Однако ситуация вновь стала тревожной в апреле текущего года — тогда Правительство Конго объявило об эпидемии обезьяньей оспы, сообщив о 19 случаях заражения по всей стране.
Life.ru