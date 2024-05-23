Мужчину с подозрением на обезьянью оспу госпитализировали в Подмосковье

В инфекционное отделение центральной городской больницы Домодедова госпитализировали 36-летнего мужчину с подозрением на редкую болезнь — обезьянью оспу. Пациент жаловался на повышенную температуру и оспины на руках и ногах, которые являются характерным симптомом этого заболевания.

Как выяснил сайт MK.ru, мужчина обратился в медучреждение вечером 22 мая с жалобой на ухудшающееся в течение последних нескольких дней самочувствие. При осмотре медики нашли у него на конечностях и в паху небольшие высыпания и зафиксировали повышенную температуру. После этого пациента госпитализировали в другую больницу, где у него взяли кровь на анализ и провели ПЦР-диагностику. Сейчас заболевший находится на карантине в изолированной палате, врачи ждут результатов анализов.