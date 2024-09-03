Оперштаб сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России на 20%

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилась на 20% за прошедшую неделю. Об этом сообщил 3 сентября Федеральный Оперштаб. Числа госпитализаций зафиксировано в 45 регионах, а статистика по заболеваемости - в 67 регионах страны.

Life.ru уже писал, что в конце лета и в начале осени очень легко заразиться коронавирусом, потому что россияне возвращаются из отпусков, в общественных местах становится многолюдно, а погода сменяется похолоданием. Этими факторами объясняют текущий всплеск заболеваемости и практикующие врачи, и санитарные власти страны.