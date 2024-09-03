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3 сентября, 10:22

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России на 20%

В России растёт заболеваемость ковидом. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В России растёт заболеваемость ковидом. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилась на 20% за прошедшую неделю. Об этом сообщил 3 сентября Федеральный Оперштаб. Числа госпитализаций зафиксировано в 45 регионах, а статистика по заболеваемости - в 67 регионах страны.

Life.ru уже писал, что в конце лета и в начале осени очень легко заразиться коронавирусом, потому что россияне возвращаются из отпусков, в общественных местах становится многолюдно, а погода сменяется похолоданием. Этими факторами объясняют текущий всплеск заболеваемости и практикующие врачи, и санитарные власти страны.

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Андрей Горяничев
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