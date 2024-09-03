Оперштаб сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России на 20%
В России растёт заболеваемость ковидом. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилась на 20% за прошедшую неделю. Об этом сообщил 3 сентября Федеральный Оперштаб. Числа госпитализаций зафиксировано в 45 регионах, а статистика по заболеваемости - в 67 регионах страны.
Life.ru уже писал, что в конце лета и в начале осени очень легко заразиться коронавирусом, потому что россияне возвращаются из отпусков, в общественных местах становится многолюдно, а погода сменяется похолоданием. Этими факторами объясняют текущий всплеск заболеваемости и практикующие врачи, и санитарные власти страны.
Какие штаммы коронавируса появились в России летом 2024 года, как распознать, что вы заболели именно COVID-19, и для кого ковид остаётся опасным заболеванием, читайте в материале Life.ru.