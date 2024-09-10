Врач назвал причины образования тромбов в мозге

Риск образования тромбов в головном мозге напрямую зависит от наследственности, перенесённых ранее болезней и ряда других причин. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

По словам медика, порой предрасположенность к тромбозу является наследственной. Происходит это из-за мутации определённых генов. В таком случае пациентам приходится пожизненно принимать лекарства, помогающие разжижать кровь. Также немаловажным фактором являются ранее перенесённые острые заболевания и наличие хронических болезней в анамнезе. Например, тромбоз может спровоцировать CoViD-19, астма, гайморит и отит. Кроме того, в зоне риска находятся беременные.