Врач назвал причины образования тромбов в мозге
Невролог Гайфутдинов: Ковид и ряд лекарств могут спровоцировать тромбоз
Риск образования тромбов в головном мозге напрямую зависит от наследственности, перенесённых ранее болезней и ряда других причин. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
По словам медика, порой предрасположенность к тромбозу является наследственной. Происходит это из-за мутации определённых генов. В таком случае пациентам приходится пожизненно принимать лекарства, помогающие разжижать кровь. Также немаловажным фактором являются ранее перенесённые острые заболевания и наличие хронических болезней в анамнезе. Например, тромбоз может спровоцировать CoViD-19, астма, гайморит и отит. Кроме того, в зоне риска находятся беременные.
Врач отметил, что приём ряда препаратов может вызывать тромбообразование в качестве побочного эффекта. Среди наиболее известных — комбинированные оральные контрацептивы и некоторые вакцины.
«Например, британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca признала, что её препарат от коронавируса может спровоцировать тромбоз», — заключил Гайфутдинов в беседе с «Вечерней Москвой».
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